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Antonelli refuerza liderato tras lograr en Mónaco su quinta victoria seguida

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Mónaco, el sexto del año, que se disputó este domingo en las calles del principado de la Costa Azul; donde el español Carlos Sainz (Williams) abandonó, accidentado -sin lamentar daños-, y su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) concluyó undécimo, logrando su mejor resultado del año.

Antonelli, de 19 años, logró su quinta victoria en la F1, la quinta (seguida) del curso, al anotarse en el circuito urbano de Montecarlo una carrera alocada en su tramo final -con dos coches de seguridad, una interrupción con bandera roja y una resalida desde la parrilla, a falta de ocho vueltas- que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) acabó segundo y el francés Isack Hadjar (Red Bull), tercero.

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El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac), que está siendo investigado, concluyó décimo, una posición que, de confirmarse, supondría el primer punto del año para la última escudería en entrar en el Mundial; en una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó en decimoquinta posición.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó cuarto, por delante de los dos Racing Bulls, el del neozelandés Liam Lawson y el del sueco-británico Arvid Lindblad, una carrera con innumerables investigaciones y unas cuantas penalizaciones en carrera.

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El francés Pierre Gasly (Alpine) -compañero de Colapinto- fue séptimo; un puesto por delante del tailandés Alexander Albon, vecino de garajes de Sainz.

Otro piloto galo, Esteban Ocon (Haas) concluyó noveno una carrera tras la cuál Antonelli lidera el certamen con 156 puntos, 66 más que Hamilton, que le arrebató la segunda plaza general a su compatriota George Russell (Mercedes), que tras ser penalizado varias veces este domingo, no pasó del decimotercer puesto y suma 88 unidades.

Antonelli llegará con esa holgada ventaja al circuito de Montmeló (Barcelona), sede, el próximo fin de semana, del Gran Premio de Catalunya. EFE

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