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Acosta, segundo, está "contento", de haber "luchado por la victoria"

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM), segundo en el Gran Premio de Hungría de MotoGP, ha dicho que está "más contento que ayer", pues desde su punto de vista "hoy por lo menos" ha "luchado por esa victoria, aunque haya hecho pocas vueltas".

En tono irónico y después de pelear tantas veces por su primera victoria, Acosta ha comentado en la rueda de prensa que "de tanto tirarle al palo, al final lo voy a tirar, pero de verdad".

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"He liderado otra vez hasta mitad de carrera", continúa Acosta, quien dice estar "cogiendo bastante experiencia para tener la estrategia de neumáticos que no tenía nadie" e insiste sobre la carrera en que "la hemos gestionado bastante bien". "Hemos jugado bien las cartas que teníamos y podemos estar satisfechos".

Pedro Acosta ha señalado: "la batalla ha durado las vueltas que tenía que durar, porque al final Márquez venía con mucho más ritmo que yo y hemos aguantado hasta donde podíamos aguantar".

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"Al final, si estás luchando con él -Marc Márquez- y puedes volver a adelantar y estar ahí, mareando un poco la perdiz, significa que estas haciendo un buen trabajo", reconoce Acosta, quien cree que ha dado "un gran paso adelante comparado con el año pasado".

"Este año parece que estoy bastante más estable, haciendo las cosas bien, con muchísimos más puntos que en este momento del campeonato del año pasado", recuerda el piloto de KTM, quien recalca que puede "estar satisfecho del paso adelante que he dado, sobre todo personalmente". EFE

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