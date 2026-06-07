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17-37.- El Barça deslumbra ante el Bidasoa y conquista su trigésima Copa del Rey

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Pablo Verdú

Alicante, 7 jun (EFE).- El Barça ha revalidado este domingo el título de campeón de la Copa del Rey, décimo tercero consecutivo y trigésimo de su palmarés, tras superar en la final al Bidasoa Irún en un partido que no tuvo historia y que rompió en los primeros minutos Nielsen con sus paradas y Mem con sus lanzamientos.

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El equipo de Carlos Ortega no ha dado la menor opción y ha demostrado que llega pletórico para la Final a Cuatro de la Liga de Campeones, que se disputará la próxima semana en Colonia (Alemania), tras imponerse con claridad a un rival que se marcha de Alicante con el consuelo de un billete para competición europea.

El Barça resolvió la final en apenas siete minutos, en los que, apoyado en Nielsen y los goles de Mem y Frade, logró un parcial de 0-7 que obligó a Álex Mozas a agotar sus tiempos muertos para intentar contener la avalancha.

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El nivel mostrado por el conjunto catalán en defensa y ataque fue extraordinario durante los primeros 30 minutos y el Bidasoa solo pudo ser testigo directo de una exhibición coral de su rival.

El primer tanto del conjunto vasco se hizo esperar 11 minutos y solo la notable actuación de Maciel en portería evitó una diferencia aún más amplia en el marcador antes del descanso, al que se llegó con 8-20.

Con el partido resuelto, el Barça rebajó su intensidad ofensiva y permitió al Bidasoa anotar con algo más de regularidad ante Nielsen, aunque en ataque el conjunto azulgrana siguió siendo una apisonadora, ampliando la ventaja hasta los 16 goles en el ecuador del segundo acto (14-30).

El Barça, al contrario de lo sucedido en rondas anteriores, recuperó su mejor versión en los últimos minutos para cerrar el torneo a lo grande, firmando una de las actuaciones más contundentes que se recuerdan en la historia reciente de la competición.

Ficha técnica:

17.- Bidasoa Irún (8+9): Maciel, Xavier González (1), Jevtic, Furundarena, Nevado (1), Gorka Nieto (3, 1 p) y Dariel García -equipo inicial- Cavero (1), Tuá (2), Peciña, Rodrigo Salinas, Esteban Salinas (1), Mujica (4), Mielczarski (3), Nacho Valles (1) y Skrzyniarz (ps).

37.- Barça (20+17): Nielsen (1), Dani Fernández (4), Mem (8), N’Guessan (1), Makuc (1), Frade (7) y Aleix Gómez -equipo inicial- Fábregas (2), Janc (3), Carlsbogard, Sola (2), Petar Cikusa (2), Elderaa (1), Grau (1), Barrufet (4, 2 p) y Hallgrímsson.

Árbitros: Jorge Escudero Santiuste y Jesús Escudero Santiuste (Comité de Cantabria). Excluyeron dos minutos a Nevado por el Bidasoa Irún.

Marcador cada cinco minutos: 0-3, 0-7, 2-12, 3-14, 6-17, 8-20 (descanso), 10-21, 13-27, 14-30, 15-33, 16-35 y 17-37.

Incidencias: Final de la Copa del Rey disputada en el Centro de Tecnificación de Alicante ante unos 4.500 espectadores. El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, presenció el partido desde el palco junto al presidente de la RFEBM, Paco Blázquez, y el presidente en funciones del FC Barcelona, Rafa Yuste. En el descanso, el Barça recibió el trofeo de campeón de la MiniCopa disputada este fin de semana entre todos los equipos participantes en el torneo. EFE

pvb/cta/jl

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