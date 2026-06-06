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Unas 500 personas se manifiestan por Barcelona contra el ERE de Nissan en Cataluña

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Barcelona, 6 jun (EFE).- Unas 500 personas, según estimaciones de la Guardia Urbana de Barcelona, se han manifestado este sábado por Barcelona contra el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la multinacional automovilística japonesa en Cataluña, que afecta a 211 trabajadores.

La marcha, que ha partido de la plaza Urquinaona de Barcelona y ha acabado en la Plaza Sant Jaume, se produce a pocos días de que finalice el período de consultas de este ERE, ya que el martes está prevista la última reunión.

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En declaraciones a EFE, Álex Manciño, delegado de Sigen, y Raúl Ocón, delegado de CCOO, han subrayado que los sindicatos no hablarán de indemnizaciones para los despedidos hasta que Nissan se avenga a reducir el número de afectados y que dé garantías de empleo para los centros que tiene en Cataluña.

Y es que el ERE afecta a 211 de los 596 empleados que la automovilística nipona mantiene en Cataluña, un 37 % de la plantilla.

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En concreto, plantea despidos en los tres centros que Nissan tiene en Cataluña: el de recambios de El Prat de Llobregat, con 110 afectados; el técnico de la Zona Franca de Barcelona, con 86; y el de áreas funcionales de El Prat -recursos humanos y prevención-, con 15.

Los sindicatos denuncian que, con este volumen de despidos, especialmente el centro de El Prat corre peligro de cierre, por lo que reclaman garantías de empleo.

Por ese motivo, los manifestantes, entre los que había trabajadores de Nissan y sus familias, han hecho sentir su voz en la manifestación con petardos y silbatos, y también han encendido algunas bengalas.

Han encabezado la marcha dos pancartas con el lema "Nissan nos engaña. 211 familias a la calle. No al ERE".

Los representantes sindicales denuncian que, hasta ahora, Nissan se ha mostrado solo partidaria de hablar de las condiciones de salida de los afectados, sin dar alternativas a la extinción de los contratos, y que la media de los afectados supera los 50 años.

Una joven manifestante portaba una pancarta en la que explicaba que su padre llevaba 37 años en Nissan y que ahora tiene 57 años, y preguntaba en ese cartel por: "¿Dónde está el futuro que se ha currado?".

Esta semana, la multinacional ha propuesto a los sindicatos que los 211 afectados por el ERE en Cataluña reciban la indemnización de un despido improcedente, es decir, 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades.

En el caso de contratos anteriores a febrero de 2012, la indemnización sería mayor, de 45 días por año trabajado con 42 mensualidades como límite, en consonancia con lo previsto por la ley.

En el caso de los trabajadores a partir de los 55 años, la empresa automovilística plantea un plan de rentas hasta los 61 años.

En 2020, Nissan ya cerró en Cataluña su planta de la Zona Franca y los centros de Sant Andreu de la Barca y Montcada i Reixac (Barcelona), en una decisión que provocó una de las mayores crisis industriales de los últimos años en Cataluña. EFE

(vídeo)

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