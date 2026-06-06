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Los bomberos dan por extinguido el incendio en la nave de Honda en Barcelona

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Barcelona, 6 jun (EFE).- Los bomberos de la Generalitat han dado por extinguido en torno a las 14:00 horas de este sábado el incendio que afectaba desde ayer a la nave de 20.000 metros cuadrados que Honda tiene en la localidad de Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona), que se ha desplomado parcialmente.

El incendio comenzó ayer poco antes de las tres de la tarde, por causas que se están investigando, en la nave que la empresa Honda tiene en el polígono industrial Torre del Rector, en la que se almacenaban unas mil motos de esa marca y de Montesa.

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El fuego obligó a desalojar a unos 150 trabajadores y a confinar a los de otras empresas próximas, sin que se registrasen heridos en el suceso.

Durante toda la noche los bomberos han trabajado en la zona con una decena de dotaciones para lograr acabar con el fuego.

El incendio ha quemado la edificación en la que la empresa tenía su centro logístico y en la que se almacenaba la mercancía preparada para su distribución, aunque no ha alcanzado a la zona de producción y tecnología. EFE

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