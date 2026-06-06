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Se reedita "El hilo del toreo", obra clave de José Alameda, el gran cronista del exilio

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Madrid, 6 jun (EFE).- La editorial sevillana El Paseíllo ha reeditado "El hilo del toreo", texto clave para entender la evolución histórica de la tauromaquia que firmó a finales de los años ochenta Carlos Fernández Valdemoro, que, bajo el seudónimo de José Alameda y desde el exilio en México, pasa por ser uno de los grandes y más preclaros cronistas de la tauromaquia.

Hijo de Luis Fernández Clérigo, vicepresidente de las Cortes Españolas y la subsecretaría de la Presidencia de Manuel Azaña durante la II República, José, o Pepe, Alameda, también entonces miembro del Ministerio de Propaganda, salió hacia el exilio finalizada la Guerra Civil para instalarse junto a su familia en México, donde desarrollaría toda su carrera como escritor y comentarista taurino de televisión.

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Entre los muchos libros que publicó allí destaca especialmente este que, con el título de "El hilo del toreo", está considerado como su obra culminante y uno de los mejores textos escritos sobre tauromaquia, ya que a lo largo de sus casi trescientas páginas ofrece al lector un análisis tan profundo como ameno de las claves de la evolución de la tauromaquia, más allá de fechas o de apriorismos históricos.

Para David González, uno de los actuales editores junto a Fernando González Viñas, el libro "está lleno de lúcidos tanteos e intuiciones en materia taurina derivados de la inteligencia natural y del hondo conocimiento de Pepe Alameda. Probablemente estemos hablando del crítico que más se acerca al hecho físico del toreo a la hora de describirlo y matizarlo dialécticamente".

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Desde los orígenes de la tauromaquia a caballo hasta los grandes toreros de mediados del siglo XX, el cronista va avanzando por los momentos y los personajes determinantes de esa evolución -Costillares, Pedro Romero, Paquiro, Cúchares, Lagartijo, Guerrita, Joselito y Belmonte, Chicuelo, Armillita, Manolete...- incidiendo en los pasos de cada uno hasta definir la moderna tauromaquia.

Esta nueva edición de la famosa obra es muy distinta a la que ya lanzó Espasa-Calpe hace treinta años, en tanto que en El Paseíllo se ha refundido con los textos eliminados de la que fue su precuela, la titulada "Historia verdadera de la evolución del toreo", editada antes en México y que, aun igual de elocuentes, trataban aspectos más concretos del toreo de aquellas tierras, que pueden así ser comparados.

Además la edición aporta el no menos elocuente material gráfico que usó Alameda para ilustrar su obra, más el aditamento de los apuntes originales del pintor y matador de toros estadounidense Robert Ryan, para sumarla así a su colección de "Clásicos" en que la misma editorial publicó en 2024 otro de los brillantes textos de Alameda, "Los heterodoxos del toreo", y que abrió con la "Historia del toreo", de Néstor Luján.

EFE

pa/ie

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