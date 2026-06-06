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La FIBA deja en manos de Pau Gasol su papel en NBA Europa

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San Antonio (EE.UU.), 6 jun (EFE).- Andreas Zagklis, secretario general de FIBA, aseguró este sábado que la participación de Pau Gasol en el proyecto de NBA Europa es algo que depende de la voluntad del español y destacó la relación muy cercana con el doble campeón de la liga de baloncesto estadounidense con Los Ángeles Lakers.

"Justo he estado sentado a su lado hace poco en Los Ángeles en una reunión sobre los Juegos. Pau es de los jugadores retirados más ocupados. Es algo que depende de él. Está cerca, veremos en el momento correcto si participará y cómo", dijo Zagklis en una mesa redonda en la que participó EFE en San Antonio en el marco de las Finales NBA.

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Gasol iba a tener un rol "importante" en el proyecto de NBA Europa, pero fue elegido hace pocos meses presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI).

Zagklis confirmó que la idea de la FIBA y de la NBA es arrancar la competición en octubre de 2027 y consideró que este proyecto ayudará a llevar a otro nivel el baloncesto europeo.

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"El mecanismo es claro, trabajamos con el objetivo de octubre 2027. Está claro que habrá clasificación para la BCL (Basketball Champions League), y uno o más torneos de clasificación entre los mejores equipos mejor clasificados en ligas domésticas. De BCL tendremos 3 equipos, luego haremos un 'ranking' de las ligas nacionales dependiendo de su participación en Europa, para tener el mejor 'ranking'", informó.

El directivo ve NBA Europa como un proyecto en el que reinará la igualdad.

"Queremos que los clubes top sean grandes en deporte y en negocio, y también estamos pendientes del aspecto deportivo y de la visión de los demás clubes en Europa. El camino hacia la élite debe ser visible, alcanzable y sostenible", dijo.

La NBA, de la mano de la FIBA, trabaja con la idea de que la nueva liga, que empezó a gestarse al margen de la Euroliga, eche a andar en octubre de 2027 con la participación de 16 equipos, doce de ellos con plaza fija.

Para este proyecto buscan atraer a históricos del baloncesto europeo como Real Madrid o Barcelona, pero también la creación de equipos nuevos en sitios como Londres o Manchester, sin tradición en este deporte. EFE

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