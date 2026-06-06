Abascal ve una "humillación" que no dimitan los "mandos de la Guardia Civil que han colaborado con la mafia de Sánchez"

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera una "insoportable humillación" para todos los guardias civiles que sigan en sus puestos "los mandos de la Guardia Civil que han colaborado con la mafia" que, a su juicio, encabeza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo expresa Abascal en un mensaje de X, recogido por Europa Press, en el que vuelve a exigir la dimisión de la cúpula del Ministerio del Interior que encabeza el ministro Fernando Grande-Marlaska.

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"Es una insoportable la humillación a todos los guardias civiles de España que la cúpula de ministerio de interior no haya dimitido aún. Y especialmente el hecho de que sigan en sus puestos los mandos de la Guardia Civil que han colaborado con la mafia de Sánchez", se lamenta el máximo dirigente de Vox.

En todo caso, Abascal aprovecha para congratularse de que los españoles pueden sentirse "orgullosos" al saber que han sido "guardias civiles los que se han atrevido a investigar y denunciar a los corruptos" y que lo han hecho "ignorando presiones, chantajes o amenazas" como las que se atribuyen a la trama supuestamente urdida para frenar investigaciones que afectaban a miembros del Gobierno, el PSOE o el entorno de Sánchez.

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"Yo, al menos, sigo estando muy agradecido a todos los guardias que nos defienden y defienden el Estado de Derecho y a España", remacha Abascal.