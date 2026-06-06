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Otegi advierte que adelantar elecciones es "abrirle la puerta" a PP y Vox: "Pocas bromas"

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Bilbao, 6 jun (EFE).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido de que exigir un adelanto electoral supone "abrirle la puerta" a un gobierno de coalición entre PP y Vox, y ha instado a explicar a quienes reclaman elecciones, como recientemente ha hecho el PNV, "qué gana el pueblo vasco" ante esa cita con las urnas.

"Pocas bromas", ha sugerido Otegi durante su intervención en un acto político con motivo del 'Bat Egin Eguna', celebrado este sábado en Bilbao.

A su parecer, quien aboga por un adelanto en las elecciones generales "le tiene que decir a este país qué gana el pueblo vasco, sus trabajadores, sus mujeres, sus jóvenes y su condición nacional con un gobierno de PP y Vox".

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"Que no nos hagan jueguitos", ha aconsejado Otegi, para quien ambos partidos "forman parte del mismo bloque reaccionario" y no existe división entre ellos. "Hay división en intensidades: los dos son fachas, uno igual tiene un poquito más de calorías, pero forman parte del mismo producto", ha ironizado.

El líder de la coalición soberanista también se ha dirigido a quienes creen que "el debate sobre la corrupción generalizada" en España es "de actualidad".

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Según ha defendido, "la corrupción en el Estado español es consustancial al régimen del 78" y ha sido "indistintamente protagonizada por todos y cada uno de los partidos políticos que han gobernado" el país.

Tras reiterar que la corrupción es "sistémica" y "estructural" y "se da en todos los lados" como "el enchufismo, el amiguismo y otra serie de prácticas", Otegi ha recalcado que "tiene que ser combatida con absoluta firmeza".

"Y no solo a los que se corrompen; hay que empezar a combatir fundamentalmente a los corrompedores, a los que compran a los corruptos", ha añadido.

En este sentido, ha cuestionado si "realmente" el objetivo de las operaciones que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) es "acabar con la corrupción en el Estado español".

"Si tienen al monarca campechano exiliado por no pagar impuestos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Un señor que se llama Alberto Núñez Feijóo y que veraneaba con un narcotraficante en Galicia? Estos son como los señuelos que tiran los aviones de caza cuando son atacados, que no nos despisten", ha recalcado. EFE

(foto)

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