El papa inicia su visita a España con una llamada a abandonar la polarización

Madrid, 6 jun (EFE).- El papa ha iniciado su viaje a España con un primer discurso de fuerte carga política en el Palacio Real ante todas las autoridades del Estado, en el que ha instado a la reconciliación, ha llamado a abandonar las "narrativas polarizantes" y ha elogiado el compromiso español con el derecho internacional, el multilateralismo y la paz.

Eran las 10:12 horas cuando el avión papal aterrizaba en el aeropuerto de Madrid-Barajas para iniciar el primer viaje de León XIV a un país de la Unión Europea, el cuarto internacional de su papado y que, bajo el lena 'Alzad la mirada', ha llenado de ilusión y de repique de campanas las calles de Madrid.

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Comenzaba así la primera etapa de una visita maratoniana que le llevará a Barcelona y Cataluña hasta el día 12 de junio, en un reto organizativo sin precedentes.

Tras ser recibido por los reyes y otras autoridades en el aeropuerto, la comitiva papal se ha dirigido al Palacio Real, donde ha tenido lugar la ceremonia de bienvenida, en la que han participado también la princesa Leonor y la infanta Sofía.

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Una vez concluidos los saludos en el Salón del Trono, León XIV ha pronunciado en el Salón de Columnas del palacio un primer discurso cargado de referencias políticas nacionales e internacionales, que ha seguido a la intervención de Felipe VI.

León XIV se ha dirigido a las numerosas autoridades congregadas, tanto como políticas, económicas, eclesiásticas y judiciales.

Entre ellas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trece ministros, presidentes autonómicos -desde el catalán Salvador Illa a la madrileña Isabel Díaz Ayuso-, así como el líder del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; el de Vox, Santiago Abascal; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el del Senado, Pedro Rollán, o el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.

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"Vengo ante ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación", ha expresado el pontífice, buen conocedor de España, país que ha visitado anteriormente hasta en medio centenar de ocasiones.

León XIV ha invitado "a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad".

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"Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia", ha dicho.

Tras recordar que la historia de España "no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad", León XIV ha instado a "huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos".

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El pontífice estadounidense ha concluido su discurso agradeciendo a España "su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos".

De esta forma, el papa se expresaba tras el discurso del rey Felipe VI, quien por su parte ha puesto en valor el compromiso y el trabajo de la comunidad católica en España, sin olvidar un espinoso asunto, el de los abusos en el seno de la Iglesia.

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"No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial", ha asegurado el Felipe VI en su primera referencia a las denuncias de abusos sexuales.

La "claridad y la firmeza" del papa resultan esenciales para las víctimas, los fieles, la Iglesia y la sociedad en su conjunto, ha recordado el monarca sobre este asunto que, precisamente, había comentado el papa con los periodistas en el avión que le ha traído a España.

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"Subrayo el hecho de que yo personalmente siempre he trabajado para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo, también toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta", explicaba el pontífice estadounidense en el avión papal.

El Vaticano informó este viernes de que León XIV iba a recibir a víctimas de los abusos durante su visita, sin precisar ni el día ni los convocados.

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Todo apunta a que serán afectados incluidos en el Proyecto Repara, de la Archidiócesis de Madrid, y no las organizaciones que se han movilizado en los últimos años, como Infancia Robada ni Reparación Integral Ya (RIYA), que tienen previsto mostrar su malestar el lunes frente a la nunciatura, su residencia en Madrid.

Poco después de las 13:30 horas, y tras la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real León XIV iniciaba su primer recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, que ha salido de la Plaza de la Armería con dirección a la nunciatura, mientras volvían a repicar las campanas de la catedral de La Almudena, como lo han hecho en varias ocasiones durante la mañana.

Este recorrido -que en la plaza de Colón ha pasado a un vehículo cerrado- ha sido arropado por más de 130.000 personas congregadas en las calles de Madrid, según la Delegación del Gobierno.

León XIV, que en todo momento se ha mostrado afable y hablando con su perfecto español, continúa esta tarde con los actos programados que incluyen una visita al centro Cedia 24, que gestiona Cáritas para personas sin hogar, así como una multitudinaria vigilia con jóvenes. EFE

agc/slp