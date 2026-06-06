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Miquel Travé, quinto a un segundo del podio en Praga

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Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El español Miquel Travé ha sido quinto, a un segundo del podio, en la final de canoa de la segunda de la prueba de la Copa del Mundo de piragüismo eslalon, que se está disputando en Praga.

Travé, habitual de los podios internacionales y diploma olímpico en París 2024, había sido séptimo en la serie clasificatoria con un crono de 109.24, manga en la que dominó el esloveno Ziga Lin Hocevar con 106.19 por delante del francés Yohann Senechault 106.63.

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En la final paró el crono en 110.15, tras penalizar con dos segundos por tocar una puerta, lo que le reportó la quinta plaza a un segundo del tercero, el británico Adam Burgess (109.20). El oro fue para el francés Nicolas Gestin con 107.84 y la plata para el eslovaco Marko Mirgorodsky (108.64).

El también español Oier Díaz pasó a la final con el octavo crono de la serie inicial y repitió plaza con un tiempo de 112.39 tras penalizar con cuatro segundos.

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En categoría femenina el trío español no accedió a la lucha por las medallas. Nuria Vilarrubla fue decimoquinta con 129.81, a menos de dos segundos del pase a la final, víctima de una penalización de seis segundos. Miren Lazkano fue la 43 con 192.36 y Klara Olazabal la 47 con 227.02.

La prueba de la Copa del Mundo de Praga concluirá este domingo con las pruebas de kayak cross, en las que participarán Maialen Chourraut, Laia Sorribes, Miren Lazkano, Pau Echaniz, David Llorente y Manuel Ochoa. EFE

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