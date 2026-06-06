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Marcelinho Huertas: "La clave ha estado en la fe, en creer en hacer posible lo imposible"

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Madrid, 6 jun (EFE).- Marcelino Huertas, base brasileño del La Laguna Tenerife, se mostró muy satisfecho por lograr el pase a las semifinales de la Liga Endesa ganando en la serie de cuartos al mejor de tres partidos al Real Madrid, campeón de la fase regular, y consideró que la clave estuvo "en creer en hacer posible lo imposible".

"La clave ha estado en la fe, en creer en hacer posible lo imposible", manifestó Huertas a EFE a la conclusión del tercer encuentro, en el que los suyos se impusieron por 95-107 para cerrar la eliminatoria a su favor por 2-1 después de ganar los dos partidos disputados en el Movistar Arena de Madrid y perder el que jugaron como locales.

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"No sé si es uno de mis mejores en el baloncesto español. Yo lo valoro todo. Hay que vivir del presente. He pasado por cosas muy bonitas e intento seguir disfrutando, tratando de hacer lo que siempre me ha gustado hacer y cada año seguir con la misma mentalidad de seguir pelando y creyendo que aunque sean difíciles las cosas podemos ganar a cualquiera. Esa es mi mentalidad", señaló.

Huertas no quiere hablar de ganar la liga: "Es un camino largo, queda mucho. Primero tenemos que pensar en la semifinal, que va a ser dificilísima independientemente del rival que nos toque. Hay que tratar de recuperar bien, a ver si podemos sumar algún jugador para esta serie y seguir haciendo lo que estamos haciendo, seguir en la misma línea. Ojalá podamos estar frescos. Sabemos que una serie al mejor de cinco es muy exigente, pero trataremos de estar a nuestro mejor nivel".

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En cuanto al siguiente cruce, contra el UCAM Murcia o el Barça, manifestó: "Me hace ilusión ganar, independientemente del rival que sea. Si es el Barça siempre es especial, le tengo mucho cariño por todo lo que viví cuando estuve allí. Pero ahora mismo tengo que pensar en ganar al rival que sea y no elegir, no estar pendiente de otras cosas". EFE

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