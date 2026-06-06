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El Fandi se mantiene incombustible en Granada

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Luis F. Ruiz

Granada, 6 jun (EFE).- David Fandila ‘El Fandi’ ha salido por la puerta grande en la cuarta de abono del Corpus de Granada, en una tarde en la que el diestro se mostró incombustible cortando tres orejas, al que acompañó Pablo Aguado a hombros y la espada impidió que Morante de la Puebla hiciera lo propio.

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Morante de la Puebla llegó al coso granadino provocando la expectación de los asistentes e intentó no defraudar en el primero de su lote, un toro con falta de fuerza al que no obstante logró robarle tres tandas de derechazos, una especialmente ligados, y un circular con el que logró la primera oreja de la tarde.

Engañoso fue el comportamiento del cuarto, después de que pareciera que iba a entregarse en la faena de muleta y, sin embargo, mostrara su deseo de rajarse, ante lo que Morante tuvo que esmerarse pegado a tablas para intentar someterlo al natural, aunque la espada hizo que se esfumaran sus opciones de puerta grande.

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El Fandi volvió a demostrar que Granada es diferente para él, con entrega y pundonor en sus dos toros, lo que le permitió salir a hombros, después de que en el primero de su lote lograra trazar varias tandas convincentes con las que se llevó una oreja.

Uno de los momentos únicos de la tarde se produjo cuando El Fandi, en su tercio de banderillas, invitó a Morante y Aguado a poner un par cada uno, algo que aceptaron poniendo la plaza boca abajo después de que entre los tres lograran frenar al de Álvaro Núñez.

Después llegó una faena en la que el diestro granadino lo hizo todo, muy por encima de su oponente, empecinado en rajarse y al que no obstante le pudo en la pelea, aunque siendo el más manejable de la corrida, con dos buenas tandas por el derecho que le garantizaron otras dos orejas para la puerta grande.

Pablo Aguado no quiso quedarse atrás y con temple cuajó una buena tanda de naturales en el primero de su lote, consiguiendo encelarlo en los trastos y con derechazos de gran calidad.

En el último de la tarde, el torero sevillano se encontró con un toro que fue de más a menos, sin entregarse en su totalidad y al que apenas pudo arañarle dos tandas de conexión por el pitón derecho pese a que el diestro puso todo de su mano y obtuvo una oreja para salir a hombros.

FICHA DEL FESTEJO:

Se lidiaron seis toros de Álvaro Núñez, bien presentados, desiguales en juego. Con clase especialmente el segundo y el quinto, manso el tercero y cuarto y justo de fuerzas el primero y el tercero.

José Antonio Morante de la Puebla, negro y oro: estocada (oreja); dos pinchazos, media estocada y descabello (palmas tras aviso).

David Fandila ‘El Fandi’, de malva y plata: estocada desprendida (oreja); estocada (dos orejas tras aviso).

Pablo Aguado, de frambuesa y oro: estocada desprendida (oreja); media estocada (oreja).

Cuarto festejo de abono de la Feria del Corpus de Granada. Lleno en la Monumental Frascuelo. Los tres diestros banderillearon juntos al quinto de la tarde invitados por El Fandi. EFE

lfr/plv

(Foto)

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