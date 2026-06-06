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La Laguna Tenerife, el primer octavo en semifinales desde el 2008

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Madrid, 6 jun (EFE).- El La Laguna Tenerife se convirtió en el primer equipo desde el año 2008 que quedando octavo tras la fase regular de la Liga Endesa es capaz de eliminar al campeón, en su caso el Real Madrid, en la serie de cuartos de final al mejor de tres partidos y con el factor cancha en su contra.

Los tinerfeños sucedieron de esta manera al Unicaja de Málaga que en el 2008, también contra el conjunto blanco y con Sergio Scariolo en el banquillo, lograron algo similar. De hecho desde el año 2017 todas las eliminatorias de estas características habían acabado con triunfo del primer clasificado por 2-0.

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Para el cuadro canario es además la primera vez que pasa un cruce liguero teniendo el factor cancha en contra, pues en las ocho ocasiones anteriores en las que esto había sucedido acabaron cayendo. Asimismo se estrena como ganador de una eliminatoria contra el Real Madrid, logrando el tercer pase de su historia a penúltima ronda. Las dos anteriores acabó eliminado en esa instancia, contra el Barça en el 2021 (2-1) y contra el Valencia Basket el pasado curso (3-0). EFE

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