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79-71. Estudiantes se jugará con el Coruña el ascenso a la ACB tras ganar a Oviedo

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A Coruña, 6 jun (EFE).- El Movistar Estudiantes, campeón de la Copa España, será el rival del Básquet Coruña en la final por el ascenso a la ACB después de vencer esta noche al Alimerka Oviedo Baloncesto (79-71).

El equipo colegial se sobrepuso a su mal inicio de partido y tiró de experiencia para frenar al Oviedo, que fue el primero en golpear con un parcial 3-10 de salida después de dos triples de Raúl Lobaco. Estudiantes no estaba cómodo en ataque, y el equipo asturiano, con un ritmo frenético, continuó ampliando su renta (5-17).

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Toni Ten movió su banquillo en busca de soluciones. Su equipo empezó a dominar el rebote, subió su intensidad defensiva, y eso le permitió exhibir su capacidad de reacción tras una desenfocada puesta en escena. Con un parcial 11-4 minimizó el golpe inicial al finalizar el primer asalto (18-23).

El inicio del segundo asalto fue fulgurante. Jayson Granger, con tres triples seguidos, y Sergi García comandaron la reacción madrileña. Javi Rodríguez, técnico del Oviedo, pidió dos tiempos muertos en apenas tres minutos porque Estudiantes amenazaba con romper la eliminatoria (35-28, min.15).

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Shelist contestó con un triple rápido, pero la brutal profundidad de banquillo del campeón de la Copa España le permitió alcanzar el intermedio con una renta de siete puntos (46-39).

El acierto en ambos lados de la pista bajó en el tercer cuarto. Las defensas se imponían y Oviedo era incapaz de acercarse en el marcador. Tras un triple del internacional dominicano Omar Silverio, Javi Rodríguez paró el encuentro (57-45, min.26).

Su equipo, liderado por el estadounidense Greg Parham, alimentó su sueño de remontada con un parcial 5-12 que Toni Ten cortó con otro tiempo muerto (62-57, min.29). Y ahí, la provincial aportación de Nwogbo devolvió la tranquilidad a los colegiales (66-57).

Estudiantes parecía tener el partido en sus manos, pero Oviedo, espoleado por su afición, endureció su defensa y desde ahí empezó a crecer. Parcial 0-6 en tres minutos y la eliminatoria volvía a estar abierta (66-63). Los asturianos incluso tuvieron tres triples para empatar, pero Lobaco, en dos ocasiones, y Duscak fallaron.

Toni Ten, al que le habían señalado una falta técnica por protestar, aguantó sin pedir tiempo muerto pese a que los suyos ya sumaban cuatro minutos sin encestar. Oviedo regaló un balón - no realizó el saque de banda dentro de los 5 segundo- y una falta técnica a Javi Rodríguez otorgó a Granger un tiro libre que no falló. Y en la siguiente jugada, Sergi García metió un triple desde la esquina. Faltaban poco más de cinco minutos. El técnico del Oviedo paró el choque (70-63), pero su equipo se apagó en ataque y dos triples -Stumbris y Silverio- cerraron la victoria estudiantil, pese a que los asturianos siguieron remando y creyeron en la remontada tras ponerse a cinco (76-71) a falta de un minuto y medio.

Ficha técnica:

79 Movistar Estudiantes (18+28+20+13): Jayson Granger (16), Omar Silverio (10), Pato Garino (6), Tanner McGrew (5) y Petit Niang (5) -equipo titular- Sergi García (11), Giovannetti (-), Salin (2), Hugo López (6), Strumbis (8) y Nwogbo (10).

71 Alimerka Oviedo Baloncesto (23+16+18+14): Greg Parham (23), Marques Townes (15), Raúl Lobaco (8), Francis Nwaokorie (6) y Alonso (4) -equipo titular- Duscak (7), Shelist (3), Hermanson (-) y Cosialls (5).

Árbitros: Nicolas Lezcano, Asier Quintas Álvarez y Paula Lema Parga.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda semifinal de la fase final por el ascenso a la ACB disputado en el Coliseum de A Coruña. EFE

dmg/sab

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