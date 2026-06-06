Continúan esta noche las labores por tierra para el control del fuego de Alosno (Huelva)

Huelva, 6 jun (EFE).- El Plan Infoca continúa esta noche las labores de extinción por tierra del perímetro del incendio forestal declarado el pasado jueves en el paraje Carril del Cementerio, en el término municipal de Alosno (Huelva), ya estabilizado y con una afección inicial de superficie de unas 1.000 hectáreas.

Según han informado este sábado desde Infoca, el dispositivo está compuesto por dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de Operaciones, otro de Extinción, un agente medioambiental y tres autobombas.

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El fuego se dio por estabilizado a las 14:30 horas de ayer lo que motivó que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, desactivara la fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales activada por la mañana.

No obstante, según el servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el Plan de Emergencias por Incendios Forestales seguirá activo en fase de preemergencia, situación operativa 0.

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El 112 atendió a las 18:30 horas del jueves la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el paraje Carril del Cementerio.

Desde el 112 se activó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta, a la Policía Local, así como a los ayuntamiento de Alosno, Gibraleón y Villanueva de los Castillejos, ya que el fuego afectaba a los tres términos municipales, aunque sin afección a la población ni a infraestructuras vulnerables. EFE

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