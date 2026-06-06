La hora de la verdad para Las Palmas y Málaga

Las Palmas de Gran Canaria/Málaga, 6 jun (EFE).- La UD Las Palmas y el Málaga dirimen en el Estadio Gran Canaria el duelo de la ida de su semifinal de la promoción de ascenso, en la que se medirá la mayor experiencia de los canarios frente al descaro del joven conjunto andaluz en la primera estación del sueño compartido de volver a Primera.

El conjunto canario afronta el reto de intentar superar a un rival con el que ha perdido los dos encuentros de esta temporada en Liga, tanto en la isla (0-1) como en la Costa del Sol (2-0).

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Luis García, entrenador del equipo isleño, se plantea la posibilidad de dosificar a alguno de sus jugadores por la cercanía con el choque de vuelta, sólo cuatro días después, una práctica que en la competición regular ha descartado, tras meses apostando por un mismo bloque, sin efectuar muchos cambios.

El técnico asturiano afrontará esta eliminatoria, y la que pudiera venir en caso de apear al Málaga, con las mismas bajas de larga duración que arrastra desde hace semanas, en algunos casos, y desde meses atrás, en otros: Jeremía Recoba, Sandro Ramírez, Enzo Loiodice, Sergio Barcia, Viti Rozada y Ale García.

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Como en las grandes noches, el Estadio de Gran Canaria presentará sus mejores galas, aunque no se llenará, pero con la posibilidad de registrar la mejor asistencia de público de la temporada, con una afición entregada que aparcará las diferencias mostradas con el equipo por su estilo de fútbol, que no termina de enamorar, para intentar llevarlo en volandas.

El Málaga, por su parte, llega a la cita como una de las revelaciones de la temporada regular al acabar cuarto con un equipo plagado de canteranos. A este partido llega con ilusión y las aspiraciones intactas de retornar a la máxima categoría ocho años después, aunque le espera un reto difícil en el que intentará competir y sacar un buen resultado para la vuelta.

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Los malaguistas acabaron la liga con los mismos 73 puntos que Las Palmas, que fue quinta por su peor coeficiente particular de goles, y su última fase de ascenso a Primera fue en la campaña 2018-19, la siguiente a la del descenso a Segunda, y con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo fueron eliminados por el Deportivo.

El equipo entrenado por Juanfran Funes mantiene la cautela pero tampoco esconde su ambición y conoce sus virtudes y sus defectos, entre los que uno de ellos podría ser su juventud, por lo que sabe que el encuentro de ida en el estadio del conjunto insular, con más experiencia, podría ser vital para el devenir de la eliminatoria.

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En esta eliminatoria se medirán el tercer equipo más goleador del campeonato, el Málaga con 75, con el segundo máximo realizador de la categoría en sus filas, Carlos Ruiz 'Chupete' (24 en total, con 9 dobletes), y el menos goleado junto con el Eibar, una UD Las Palmas que sólo ha encajado 40.

Funes únicamente tiene la baja del delantero Haitam Abaida, con problemas físicos, y podría repetir el once titular que ganó 0-2 el pasado domingo al Real Zaragoza, en la última jornada liguera. Aunque también cabe la posibilidad de que rote a algún jugador ante la cercanía del partido de vuelta, quizás es más probable que lo haga el miércoles.

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- Alineaciones probables:

Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Álex Suárez, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci, Kirian; Miyashiro, Manu Fuster, Pedrola; Jesé.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo, Chupete.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité valenciano).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 20.00 horas (21.00 hora peninsular). EFE

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