La Escolanía del Escorial despide por sorpresa al papa en la capilla del Palacio Real

Madrid, 6 jun (EFE).- La recepción del papa en el Palacio Real ha concluido con una visita de los reyes, sus hijas y León XIV a la Capilla Real, donde la Escolanía del Escorial le ha sorprendido con la interpretación del 'Ave María' de Franz Biel y el 'Tu es Petrus' de Giovanni da Palestrina.

En el camino a la capilla se habían dispuesto tapices de 'Los hechos de los apóstoles' de 1560.

La Escolanía del Escorial, formada por unas cuarenta voces de niños de entre 9 y 17 años, es una institución musical fundada en 1974 por los agustinos, la orden religiosa a la que pertenece León XIV.

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A la finalización del acto, y antes de despedir al papa, los reyes y sus hijas también han enseñado al pontífice la Capilla Real, construida entre 1749 y 1757 por Juan Bautista Sachetti, con la colaboración de Ventura Rodríguez.

Corrado Giaquinto, por su parte, diseñó los estucos realizados por Andreoli y pintó los frescos. La capilla también cuenta con dos retablos diseñados por Sabatini. EFE

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