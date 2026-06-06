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Izan Guevara logra la 'pole', el líder González saldrá cuarto

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) saldrá desde la 'pole position' del Gran Premio de Hungría de Moto2, en el circuito de Balaton Park, en el que el líder del mundial, Manuel 'Manugas' González (Kalex), lo hará desde la cuarta plaza, segunda línea de la formación de salida.

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Guevara logró este sábado un mejor tiempo de 1:40.280 para ser el primer piloto en la actual temporada que repite en la 'pole position' de la categoría.

En la segunda vuelta de la primera clasificación, Alonso López (Kalex) quiso mostrar su intención de lograr el pase a la siguiente tanda al rodar con un registro de 1:41.216, con el que superaba por 55 milésimas de segundo a Arón Canet (Boscoscuro), si bien a ambos los superó poco después el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro).

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Vietti rebajó en casi dos décimas de segundo el tiempo de López con 1:41.062, con 64 milésimas de segundo sobre Arón Canet y 90 milésimas ya respecto a Alonso López, que por entonces copaban las tres primeras posiciones, con el neerlandés Zonta Van der Goorbergh (Kalex) cuarto.

En el segundo intento de vuelta lanzada, fue Alonso López quien se encaramó a la primera posición con un tiempo de 1:40.763, seguido a 81 milésimas de segundo por el piloto neerlandés, que había doblegado a Vietti, quien se fue por los suelos en la curva doce en esos últimos instantes de la clasificación, y Canet.

Ellos pasaron a la segunda clasificación, Alonso López, Zonta Van der Goorbergh, Celestino Vietti, cuyos mecánicos tuvieron que trabajar a destajo para reparar los daños producidos por su caída, y Arón Canet.

La segunda clasificación ya comenzó con cierta tensión por la premura en la reparación de su moto de Celestino Vietti, pero con un referente claro, que no era otro que el líder del Mundial, Manuel González.

Y también con un percance que dejó fuera de cualquier opción al español Iván Ortolá (Kalex), que se fue por los suelos en la curva uno, nada más darse la salida de la sesión, y con la moto completamente destrozada tuvo que ver la clasificación desde su taller para acabar decimoctavo.

Pero el primer líder fue el campeón del mundo de Moto3 en 2024, el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), que rodó en 1:40.698, superado poco después por el neerlandés Collin Veijer (Kalex) y casi de inmediato por González e Izan Guevara.

A ninguno de ellos le duró demasiado la alegría, pues por detrás de llegó el checo Filip Salac (Kalex) para conseguir un mejor tiempo de 1:40.304, apenas 37 milésimas de segundo más rápido que 'Manugas'.

Los últimos minutos fueron intensos y con muchos pilotos intentando desbancar a Salac, con Izan Guevara como el primero y, en realidad, el único que lo consiguió al rodar en 1:40.280.

Al final, la primera línea de salida fue para Izan Guevara, Filip Salac y el australiano Senna Abius (Kalex), con el líder del Mundial 'Manugas' González cuarto, en la segunda línea, junto a Alex Escrig (Forward) y Daniel Holgado (Kalex).

En la tercera línea estarán Collin Veijer, Alonso López y David Alonso, con Daniel Muñoz, Barry Baltus y Celestino Vietti en la cuarta. EFE

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