El PP busca que Bruselas se pronuncie sobre el supuesto uso de fondos electorales del PSOE en la trama de Leire Díez

El PP quiere que la Comisión Europea se pronuncie sobre la posibilidad de que el PSOE utilizara fondos para gastos de la campaña electoral de las europeas de 2024 para financiar algunas de las operaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a la trama supuestamente urdida por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y la exmilitante Leire Diez con el fin de entorpecer la investigación de asuntos vinculados al partido, el Gobierno y el entorno del presidente Pedro Sánchez.

En el marco de esa investigación se ha encontrado una factura de 18.125 euros emitida por Crónica Libre, que la UCO vincula con esos fondos electorales. Por eso el PP ha registrado una pregunta escrita para recabar la opinión de la Comisión Europea sobre ese supuesto desvío de dinero que debería haberse dedicado a la campaña para los comicios al Parlamento Europeo.

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Según ha informado el PP, la iniciativa parte de la vicepresidenta del Grupo Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y del eurodiputado y presidente de la comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, para quienes estas nuevas informaciones impactan de lleno en el análisis de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho que debe conocerse a comienzos del próximo mes de julio.

Los 'populares' recalcan que, según se ha publicado, ese pago de más de 18.000 euros habría sido utilizado en realidad "para la adquisición de grabaciones obtenidas en las saunas vinculadas al suegro del presidente del Gobierno" con el objetivo de "obtener información comprometedora".

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En su escrito, los eurodiputados señalan que, de confirmarse judicialmente estos hechos, podría haberse producido una utilización de recursos de campaña para fines distintos de aquellos para los que fueron declarados ante las autoridades competentes, "algo que podría ir en contra de principios esenciales de transparencia e integridad electoral recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea".

Por ello, solicitan a la Comisión que aclare si considera compatible con dichos valores que fondos declarados como gastos de campaña para las elecciones europeas sean utilizados para la obtención de información privada sobre adversarios políticos o terceras personas ajenas a la campaña.

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BRUSELAS NO PUEDE MANTENERSE "AJENA"

"La utilización de recursos, estructuras y relaciones de poder para proteger al entorno político de Pedro Sánchez frente a investigaciones judiciales y policiales, es de una gravedad que supera todo lo que hemos conocido en Europa", denuncia Dolors Montserrat, incidiendo en que por esta supuesta trama está también imputada la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

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Por su parte, Javier Zarzalejos recalca que la transparencia en la financiación política no es una cuestión partidista, sino un requisito básico del Estado de Derecho y de los valores sobre los que se fundamenta la Unión Europea. Por eso subraya que la Comisión Europea "no puede mantenerse ajena a lo que está ocurriendo".

"No estamos pidiendo a la Comisión que prejuzgue una investigación judicial, sino que se pronuncie sobre los estándares democráticos y de integridad que deben regir la financiación de las campañas electorales en la Unión", ha puntualizado, en todo caso Zarzalejos.

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