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Aburto (PNV) anuncia que no se presentará a la reelección como alcalde de Bilbao

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Bilbao, 6 jun (EFE).- El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (PNV), ha anunciado este sábado que no se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales de mayo del año que viene.

El regidor lo ha dicho en una comparecencia en la sede del partido en Bilbao, junto al presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV, Iñigo Ansola, para exponer las conclusiones de las jornadas participativas del proceso 'Ideiak Abian', que servirán como punto de partida para proyectar Bilbao con el horizonte en 2040.

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"Es la mejor decisión para Bilbao y para la sociedad bilbaína", ha dicho Aburto, quien ha encabezado las listas del PNV en tres elecciones locales y está al frente de la alcaldía de la capital vizcaína desde 2015. EFE

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