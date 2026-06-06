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Tabla de tiempos del tercer y último libre de Mónaco

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Redacción deportes, 6 jun (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul:

.1.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

1:12.720

.2.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

a 0.327

.3.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

  0.331

.4.

George Russell

GBR

Mercedes

  0.763

.5.

Max Verstappen

NED

Red Bull

  0.942

.6.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

  0.978

.7.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

  1.100

.8.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

  1.157

.9.

Lando Norris

GBR

McLaren

  1.286

10.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

  1.330

11.

Esteban Ocon

FRA

Haas

  1.558

12.

Carlos Sainz

ESP

Williams

  1.616

13.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

  1.760

14.

Oliver Bearman

GBR

Haas

  1.767

15.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

  1.867

16.

Alexander Albon

THA

Williams

  2.081

17.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

  2.198

18.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

  2.225

19.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

  2.459

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

  2.731

21.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

  2.847

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

  3.201

EFE

arh/cmm

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