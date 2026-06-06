Tabla de tiempos del tercer y último libre de Mónaco

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul:
.1.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1:12.720
.2.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
a 0.327
.3.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0.331
.4.
George Russell
GBR
Mercedes
0.763
.5.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0.942
.6.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
0.978
.7.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1.100
.8.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1.157
.9.
Lando Norris
GBR
McLaren
1.286
10.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1.330
11.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1.558
12.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1.616
13.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1.760
14.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1.767
15.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1.867
16.
Alexander Albon
THA
Williams
2.081
17.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
2.198
18.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
2.225
19.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
2.459
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
2.731
21.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
2.847
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
3.201
EFE
arh/cmm
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