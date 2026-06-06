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130.000 personas reciben al papa en las calles de Madrid en su primer día en España

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Madrid, 6 jun (EFE).- Unas 130.000 personas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid, han salido a las calles de la capital para saludar al papa en el recorrido que ha realizado entre el Palacio Real y la Nunciatura apostólica, un trayecto que ha hecho parcialmente en papamóvil.

El santo padre ha aterrizado esta mañana en Madrid para iniciar su viaje apostólico a España y, tras la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, donde ha sido recibido con honores militares por la familia real, ha salido en papamóvil por la Puerta del Príncipe mientras repicaban las campanas de la catedral de La Almudena.

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En esta primera parte de la ruta, León XIV ha atravesado la plaza de España y las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, y al llegar a la plaza de Colón ha subido a un coche cerrado para continuar su trayecto hasta la nunciatura apostólica, situada en la madrileña avenida de Pío XII.

Durante el recorrido, sin apenas descanso, León XIV ha saludado y en muchos momentos dado la bendición a los miles de ciudadanos congregados.

Esta tarde, el papa continuará con su agenda en la visita al centro para personas sin hogar 'Cedia 24 horas', gestionado por Cáritas en el distrito de Carabanchel de la capital.

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Antes del encuentro con los jóvenes en la vigilia en la plaza de Lima, que se prevé multitudinaria y con actuaciones musicales, el líder de la Iglesia católica volverá a utilizar el papamóvil por otro de los ejes más emblemáticos de la capital, el paseo de la Castellana, entre la plaza de San Juan de la Cruz y la de Lima.

Durante un kilómetro, los congregados podrán volver a ver a León XIV antes de que a las 20:30 horas, y desde un escenario colocado a una altura de 4,5 metros, responda a las inquietudes que le planteen los jóvenes y celebre una vigilia en la plaza de Lima. EFE

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