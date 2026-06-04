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Suspenden la declaración del exvicepresidente de la Diputación de Almería en 'Mascarillas' por enfermedad de su letrado

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La declaración judicial del exvicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Almería Fernando Giménez prevista para este jueves en el marco del caso Mascarillas, que investiga supuestos contratos irregulares en el seno de institución provincial para el cobro de comisiones, ha quedado suspendida por la indisponibilidad de su letrado.

Varias fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press la suspensión de su declaración, para la que habrá que fijar nueva fecha, debido a los problemas médicos alegados por su representante legal, quien durante la jornada de este miércoles solicitó el aplazamiento.

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Giménez era el primeros de los 43 investigados llamados a declarar por el instructor Manuel Rey Bellot en la ronda que se inicia este jueves, en la que también está previsto que comparezca --por videoconferencia a partir de las 11,45 horas-- el empresario y supuesto comisionista Kilian L.S., quien habría intervenido en el contrato de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en abril de 2020 con un supuesto sobrecoste de 945.327 euros, conforme a los informes de la UCO.

Sin la declaración de Giménez, son cuatro los imputados a los que se espera tomar declaración a lo largo de la jornada. A su entrada en la Ciudad de la Justicia, el letrado Javier Salvador, que representa a la acusación popular ejercida por el PSOE, ha mostrado su interés por que los investigado contesten a todas las preguntas "con la verdad" aunque ha recordado que están en su "derecho a no hacerlo".

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"Vamos a esperar cómo se desarrolla el día, que puede ser o muy largo o muy corto dependiendo de lo que de lo que declaren", han apuntado ante la previsión de que se pudiera suspender alguna de las comparecencias.

El exvicepresidente segundo y exdiputado provincial de Presidencia estaría situado en el núcleo duro de la trama al formar parte del grupo de WhatsApp llamado 'Naranjito' del que también formaban parte el expresidente de Diputación Javier Aureliano García, quien declarará el 26 de junio, y el exvicepresidente tercero Óscar Liria, cuya declaración está prevista para este viernes.

Según los investigadores, los tres hacían uso del mencionado chat para intercambiar mensajes en clave y abordar el cobro de supuestas comisiones con la adjudicación de obras y contratos de servicios que se llevaban a la junta de gobierno de la institución provincial desde 2016 en adelante.

En dichas conversaciones, que también mantenían por privado, hacían continuas alusiones a términos odontológicos para referirse a esas supuestas 'mordidas' con comentarios como "me tengo que hacer una limpieza", "necesito empastarme dos o tres muelas", "tengo las muelas picadas" o "sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer", entre otras.

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EuropaPress

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