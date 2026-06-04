Gobierno anuncia 400 millones de ayudas en eficiencia energética de colegios y hospitales

Madrid, 4 jun (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado este jueves que el ministerio pondrá en marcha un programa de ayudas para la rehabilitación energética de hospitales y colegios por una cifra total de casi 400 millones de euros.

"Quiero anunciar una nueva medida que aprobaremos en el próximo consejo de ministros, una nueva línea de ayudas dotada con 168 millones de euros para rehabilitación energética de nuestros hospitales públicos, nuestros centros de salud, nuestros consultorios locales públicos, porque vamos a conseguir mejorar la climatización, la refrigeración, el aislamiento...", ha dicho Aagesen en el foro Seremos organizado por la Cadena Ser.

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Asimismo, la ministra ha asegurado que en "las próximas semanas" van a dar un "paso más en esta dirección" y, en esta misma línea, van a dar ayudas a colegios y centros educativos, "200 millones de euros también para eficiencia energética".

"En total, casi 400 millones de euros para mejorar esa eficiencia energética en esos servicios tan importantes: los colegios y los hospitales", ha señalado. EFE

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