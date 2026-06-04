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Andueza defiende que la justicia trabaje "sin interferencias" tras el registro de Tubos

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Vitoria, 4 jun (EFE).- El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha reclamado que la justicia actúe "sin ningún tipo de interferencias" y ha mostrado su respeto hacia su trabajo tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves las sedes de la empresa Tubos Reunidos en Bilbao y Amurrio (Álava).

Este registro se produce en el marco de una pieza secreta abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno, que estaría liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

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"Hay que dejar trabajar a la justicia. Lo único que reclamo es que actúe sin ningún tipo de interferencias para que conozcamos la verdad. Máximo respeto", ha respondido Andueza a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa conjunta con el presidente del PNV, Aitor Esteban, para presentar una proposición de ley. EFE

(foto) (vídeo)

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