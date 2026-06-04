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Madrid, Barcelona y el litoral han liderado el crecimiento en los últimos 50 años

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Madrid, 4 jun (EFE).- Madrid, Barcelona, el litoral y las islas han liderado el crecimiento económico y social en los últimos 50 años, aunque todas las provincias españolas han aprovechado en distinta medida el desarrollo general registrado en esas cinco décadas y las distancias entre unas y otras se han acortado.

Estas son las principales conclusiones del estudio '50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de las provincias en España (1975-2025)', presentado este jueves por la Cámara de Comercio de España (CCE) y el Consejo General de Economistas de España (CGE).

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El informe pone de manifiesto que España ha experimentado durante los últimos 50 años uno de los mayores procesos de transformación económica y social de su historia reciente, pero también que este proceso no ha sido homogéneo en todo el territorio.

Así, mientras algunas provincias han registrado fuertes incrementos de población, actividad económica e inversión, otras continúan enfrentándose a desafíos vinculados al envejecimiento demográfico, la pérdida de población, las dificultades para atraer actividad empresarial y las limitaciones derivadas de su menor densidad económica.

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La población residente en España ha aumentado en algo más de 13,3 millones de habitantes entre 1970 y 2021, lo que supone un crecimiento del 39,25 % en el conjunto del periodo, aunque las áreas metropolitanas, zonas costeras y archipiélagos han registrado crecimientos demográficos superiores a la media nacional.

Así, Baleares, Alicante, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Murcia, Madrid y Girona han registrado incrementos superiores al 75 % en el periodo analizado, mientras Zamora, Ourense, Soria, Ávila, Lugo, Teruel o Cuenca han experimentado descensos superiores al 20 %.

Al analizar la evolución del PIB real per cápita se observa, por un lado, el liderazgo "persistente" de Madrid -que sube de la cuarta a la primera posición-, Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, todas con valores superiores a los 30.000 euros por habitante, junto al mantenimiento de posiciones altas de Barcelona, Navarra, Huesca o Girona.

En el lado contrario, las provincias con valores más bajos, como Melilla, Jaén, Cádiz o Granada, muestran mejoras sustanciales en niveles absolutos, pero no logran alterar de forma significativa su posición en el ránking, lo que para los autores del estudio refleja la persistencia de brechas estructurales.

La geografía del crecimiento del empleo reproduce en gran medida la pauta demográfica, pero la matiza, y aparecen provincias con incrementos muy superiores a la media, como Almería (153,4 % desde 1975), Málaga (143,2 %), Melilla (143,0 %), Madrid (134,8 %), Las Palmas (130,0 %) o Murcia (117,3 %).

En contraste, la ocupación retrocede de forma acusada en Ourense (41,2 %), Zamora (36,3 %), Lugo (35,3 %), León (17,7 %) o Ávila (14,6 %.).

A la vez se observa que las diferencias se han estrechado entre la provincia con la mayor y menor ratio de población activa respecto a la población total, de modo que si en 1975 la distancia era de casi 23 puntos porcentuales, entre el 29,74 % de Cádiz y el 52,71 % de Lugo, ahora es solo de 11,35 puntos, entre el 42,38 % de Ourense y el 53,73 % de Madrid. EFE

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