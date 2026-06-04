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Torres critica que PP y Vox dicten sentencia causas judiciales embrionarias

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Bustarviejo (Madrid), 4 jun (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado este jueves que haya partidos, como el PP o Vox, que estén dictando sentencias sobre investigaciones judiciales que están en una "situación embrionaria".

Torres se ha expresado así en la localidad madrileña de Bustarviejo al ser preguntado sobre el levantamiento parcial del sumario del caso Leire, que incluye detalles de una supuesta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el Gobierno y el PSOE.

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A este respecto ha expresado el "apoyo absoluto" del Gobierno y del PSOE a todas las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo en los juzgados, pero ha censurado que haya partidos, como el PP, que exijan ya elecciones cuando la investigación está en sus inicios.

En este sentido, ha recordado a los populares que cuando el Partido Popular fue condenado en 2018 por "financiación ilegal", en el marco del caso Gürtel, ellos no lo hicieron: "Ni lo hizo (Mariano) Rajoy, ni tampoco lo secundaba (Alberto Núñez) Feijóo", ha aseverado.

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A la pregunta de si mantienen que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y la exmilitante Leire Díez iban por libre, ha dicho que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido este jueves "muy contundente" sobre este asunto en Luxemburgo.

Se ha referido a sus palabras en las que ha afirmado que desde que se supo que podía haber algunos problemas para que la UCO pudiera hacer su trabajo con independencia, se reunió con ellos y con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para darles su apoyo cerrado.

"Ahí están las pruebas, que son las investigaciones que se están realizando", ha indicado Torres, quien a continuación ha trasladado su confianza absoluta en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como su deseo de que "las investigaciones lleguen hasta el final", apelando, eso sí, a la "presunción de inocencia" de cualquier persona.

Torres ha defendido que si esas investigaciones determinan que se han realizado actos que están fuera de la ley, debe caer "toda la fuerza" de la misma contra quienes la han incumplido.

Sobre la posibilidad de que el PSOE se querelle contra Leire Díez, ha dicho que están en un momento muy inicial pero que este partido y las personas que están siendo señaladas harán lo que tengan que hacer en cualquier circunstancia ante las personas o ante las acciones que se evidencien.

Preguntado por la insistencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para que el PSOE presente una querella, ha recordado que es una decisión que toma la dirección del partido, y ha añadido que si se demuestra que ha habido personas que han podido utilizar de manera fraudulenta su nombre y el del Partido Socialista, "se actuará con toda la contundencia". EFE

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