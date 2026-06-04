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Ortega (Barça): “El favoritismo hay que demostrarlo en la pista”

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Alicante, 4 jun (EFE).- El entrenador del Barça, Antonio Carlos Ortega, aseguró este jueves a EFE que el favoritismo de su equipo para la Copa del Rey, torneo que comenzará este viernes en Alicante, “hay que demostrarlo en la pista”.

El técnico indicó que el objetivo de su equipo, campeón de las 12 últimas ediciones del torneo, era al inicio del curso “ganar todos los títulos domésticos” y “disputar para la Final a Cuatro” de la Liga de Campeones, reto que abordará la próxima semana.

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“Los títulos no se dan antes de jugar. Llegamos centrados en lo que toca ahora, que es la Copa del Rey, un título importante, aunque el 'staff' también lleva tiempo preparando los próximos partidos”, dijo Ortega, que añadió que el Barça tiene un “respeto enorme” por la competición y por los rivales.

El entrenador malagueño tuvo palabras de elogio para el Recoletas Atlético Valladolid, rival de su equipo en el partido de cuartos de final que abrirá el torneo (13:00 horas), del que señaló que “ha hecho una grandísima temporada”.

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“Es la segunda mejor defensa de la Liga, solo por detrás de nosotros, ya nos sorprendió la pasada temporada”, recordó en alusión a la victoria del conjunto pucelano ante el Barça.

“Todo el mundo quiere ganar y competir. Nosotros valoramos mucho lo que estamos consiguiendo”, incidió Ortega, que reconoció que durante la temporada el Barça, como todos los equipos, ha tenido diferentes estados de forma y brillantez, si bien precisó que “siempre hay un trabajo detrás”.

El preparador del Barça no quiso especular con un posible rival en semifinales, ya que afirmó estar centrado exclusivamente en el primer partido, pero sí pronosticó que el otro lado del cuadro está muy abierto.

“Sobresale el duelo entre Bidasoa y Torrelavega, que tiene un poco de morbo por el cambio de entrenadores entre los dos equipos. También está el Horneo Alicante, que juega en casa y lo veo como un tapado. No me extrañaría nada que fuera uno de los posibles rivales en la final”, sentenció. EFE

pvb sm/ism

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