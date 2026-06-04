Los estudiantes internacionales aportan a la economía española 8.316 millones cada año

Madrid, 4 jun (EFE).- Los estudiantes internacionales aportan a la economía española 8.316 millones de euros cada año, lo que supone el 0,55 % del PIB, sobre todo los extranjeros matriculados en másteres y los de las escuelas de español.

Según el estudio 'El impacto económico de los estudiantes internacionales en España 2026' presentado este jueves por el ICEX España Exportación e inversiones y elaborado por Spain Education Programs (SEP) para Eduespaña, España se reafirma como uno de los polos educativos más atractivos a nivel mundial.

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En el curso 2023-2024 se matricularon 1.042.765 estudiantes internacionales en diferentes programas como Study Abroad de EEUU (de procedencia estadounidense), Auxiliares de conversación, Erasmus+, Escuelas de Español y en grados y másteres.

Este conjunto generó un impacto económico de 8.316 millones de euros, con un efecto multiplicador del gasto estudiantil de 2,27; es decir por cada euro gastado en su programa académico, estos estudiantes internacionales gastan 1,27 euros adicionales, vinculados a ocio o turismo.

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En comparación con la edición anterior, cuyo impacto fue de 6.300 millones, el crecimiento ha sido de más de 2.000 millones anuales.

Los programas de posgrado suponen la mayor aportación económica, un total de 3.273 millones de euros al año, seguidos de los programas de Lengua y Cultura españolas (escuelas de español), con 2.201 millones.

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Los grados aportaron 1.603 millones de euros, los programas Study Abroad, 693,6 millones, los Eramus +, 486,4 millones y los auxiliares de conversación, 57,5 millones al año.

Los programas más largos —como másteres, grados y auxiliares— generan mayores efectos indirectos que los de corta duración y en conjunto, los estudios de máster y grado representan el 21,5 % de la matrícula total, pero generan el 58,6 % del impacto económico.

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El estudio indica que todos los programas han crecido, superando incluso la barrera de la pandemia.

"Existe una tendencia general que ha beneficiado enormemente a España y es que numerosos destinos tradicionales han implementado políticas para restringir la entrada de estudiantes internacionales como Reino Unido, Canadá, Australia, Estados Unidos y los Países Bajos, mientras España ha introducido un mayor número de programas impartidos en inglés y ocupa una posición muy destacada en términos de satisfacción estudiantil", señala el estudio.

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De los 1.042.765 estudiantes extranjeros que llegaron a España en el curso 2023-2024, 676.089 se matricularon en escuelas de español y 134.440 en másteres.

Los estudiantes de grado fueron 89.637 y los Erasmus +, 65.705, mientras que los procedentes de programas estadounidenses sumaron 69.762.

El gasto medio de un estudiante Erasmus + es de unos 1.509 euros al mes y teniendo en cuenta que suelen permanecer cinco meses y medio, el gasto durante su estancia es de 8.302 euros. Solo en alojamiento tienen un gasto medio de 1.109 euros mensuales.

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Por otra parte, el número total de escuelas de idiomas es de unas 686 y los 676.089 estudiantes pagan una media de 1.599 euros de matrícula.

Sin embargo, el impacto por estudiante es el menor de los analizados, 3.256 euros por alumno frente a los 17.995 euros de los estudiantes de grado.

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"La estrategia para aumentar su impacto no es captar más estudiantes, sino alargar la estancia media. Sólo añadiendo 0,5 semanas su impacto equivaldría a 250 millones de euros adicionales", recuerda el estudio.

El número de estudiantes extranjeros matriculados en universidades españolas en el curso 2023-2024 ascendió a 196.567 y representó el 9 % del total de estudiantes-, de ellos, el 45,6 % eran de grado.

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En el curso 2023-2024, hubo 46.966 internacionales matriculados en grados presenciales de universidades públicas y 32.441 en universidades privadas.

Los extranjeros de la UE matriculados en universidades públicas pagan una matrícula media de 953 euros frente a los no comunitarios que abonan cerca de 4.156 euros.

La mayoría de los internacionales de universidades privadas pagan una media 10.500 euros anuales, aunque grados como Medicina o dobles titulaciones superan los 20.000 euros por curso.

El impacto anual es de 1.603 millones y es "sostenido" ya que permanecen durante cuatro o cinco años por lo que los analistas ven una "ventana de oportunidad" para que las universidades planificar más títulos bilingües y mejorar estas admisiones, dado que en la próxima década caerá el número de jóvenes españoles en edad universitaria.

Los programas de Study Abroad también generan empleo y según el estudio se contratarían para trabajar en estos programas, tanto para puestos directivos como administrativos, cerca de una persona por 33 alumnos.

Además quienes participan en Study Abroad tienen más probabilidades de regresar como auxiliares de conversación o de matricularse en estudios de posgrado.EFE