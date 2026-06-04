Espana agencias

Gallardo, cuando se enteró de que se presentaba David Sánchez: "¡Que gane el mejor!

Guardar
Google icon

Badajoz, 4 jun (EFE).- El expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo ha negado con rotundidad haber influido en la creación del puesto de trabajo que ocupó David Sánchez y ha asegurado que cuando se enteró de que este último era uno de los aspirantes su expresión fue: ¡Que gane el mejor!.

Gallardo, que no ha querido contestar a las acusaciones populares, ha negado también haber participado en la decisión de quién debía ocupar la plaza de 'coordinador de los conservatorios', pues eso "sí hubiera sido prevaricación'.

PUBLICIDAD

Ha explicado que en la reunión preparatoria de los presupuestos de la Diputación de Badajoz de 2017, celebrada en octubre de 2016, se puso sobre la mesa tanto la creación de dicho puesto directivo como de otros puestos, pero en ningún momento “absolutamente” pensó “en ninguna persona”, pues allí se creaba “una necesidad”. EFE

jlr/as/ros

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Andueza defiende que la justicia trabaje "sin interferencias" tras el registro de Tubos

Infobae

Torres critica que PP y Vox dicten sentencia causas judiciales embrionarias

Infobae

Gobierno anuncia 400 millones de ayudas en eficiencia energética de colegios y hospitales

Infobae

Madrid, Barcelona y el litoral han liderado el crecimiento en los últimos 50 años

Infobae

El modelo de gobierno PP-Vox llama a las puertas de Andalucía

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

Zapatero no asistirá al acto en el Congreso para recibir al Papa León XIV durante su visita a España

Un ataque en Líbano deja dos soldados españoles heridos y mata a un militar serbio de la misión de la ONU

Última hora del caso Leire Díez | La UCO registra Tubos Reunidos y acude a la SEPI en busca de información para la pieza secreta que investiga Pedraz

La Justicia otorga la nacionalidad española a una venezolana que pasó cuatro meses fuera del país porque tuvo que renovar su pasaporte

ECONOMÍA

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

Una nueva estafa suplanta a hoteles para robar los datos bancarios o reclamar pagos tras una reserva: cómo identificarla y evitarla

El pueblo de moda para comprar casas en el Pirineo: 89.000 euros por viviendas reformadas de tres habitaciones

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 38% hasta marzo y tocan máximos desde 2022 para un primer trimestre

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones