Gallardo, cuando se enteró de que se presentaba David Sánchez: "¡Que gane el mejor!

Badajoz, 4 jun (EFE).- El expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo ha negado con rotundidad haber influido en la creación del puesto de trabajo que ocupó David Sánchez y ha asegurado que cuando se enteró de que este último era uno de los aspirantes su expresión fue: ¡Que gane el mejor!.

Gallardo, que no ha querido contestar a las acusaciones populares, ha negado también haber participado en la decisión de quién debía ocupar la plaza de 'coordinador de los conservatorios', pues eso "sí hubiera sido prevaricación'.

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Ha explicado que en la reunión preparatoria de los presupuestos de la Diputación de Badajoz de 2017, celebrada en octubre de 2016, se puso sobre la mesa tanto la creación de dicho puesto directivo como de otros puestos, pero en ningún momento “absolutamente” pensó “en ninguna persona”, pues allí se creaba “una necesidad”. EFE

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