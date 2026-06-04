Israel Galván enlaza tres espectáculos que recrean su árbol genealógico flamenco

Madrid, 4 jun (EFE).- El bailaor y coreógrafo Israel Galván se embarca en un programa triple que recorre su heterogéneo legado en el mundo de la danza con piezas que recrean su árbol genealógico y la línea de investigación de una de las figuras más innovadoras del flamenco.

"Todo se consume muy rápido", ha argumentado a EFE Galván, por eso a veces siente la necesidad de volver la mirada, una razón por la que ha revisitado estos tres aclamados montajes con los que se siente muy a gusto y que sin rascar mucho demuestran su gusto por la historia del flamenco ligada a su propia historia personal.

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Del 5 al 14 de junio en el madrileño Centro Danza Matadero, el bailaor sevillano sube a escena 'La edad de oro' (5-7 junio) del que se cumple el 20 aniversario; 'Bailas, baby?' (13 junio) y 'Sevillanas solteras' (12-14 junio), tres piezas unidas por la "casualidad".

"De ese árbol genealógico, cada una de ellas es una rama", admite el bailaor.

Heredero de una dinastía dedicada al flamenco, Galván (Sevilla, 1973) considera 'La Edad de Oro' (2005) como un laboratorio en el que ha ido experimentando y transformando a lo largo de los años, en esta ocasión lo renueva con la voz de María Marín y Rafael Rodríguez a la guitarra.

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'La Edad de Oro' es el apartamento al que llegan "de vez en cuando amigos nuevos a visitarme", aduce, una pieza que ha evolucionado manteniendo su base.

El montaje hace referencia a la Edad de Oro del flamenco del cante y el baile que corresponde del último tercio del siglo XIX al primero del siglo XX.

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"Me siento honesto cuando la bailo, es donde me conecto más como bailaor, donde está la tradición", apunta el Premio Nacional de Danza 2005 que, sin embargo, ha reconocido que hay piezas que no volvería a hacer porque "ni tengo la misma mente ni el mismo cuerpo".

En marzo de 2023, Galván fue invitado a participar en el ciclo de danza para bebés y primera infancia de Espacio Abierto Quinta de los Molinos, para los que diseñó 'Bailas, baby?' (2023), un espectáculo concebido para niños de 6 meses hasta 5 años, con un parque infantil sonoro con zapatos, arena y rastrillos.

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La pieza la ha bailado también en París y Ámsterdam, un encargo que le "impresionó", con el que sintió que era como cerrar un círculo porque recuerda que tiene fotografías de niño bailando con 2 años.

En 'Sevillanas solteras' (2025) el bailaor deja que fluya el humor de la charanga Los Sones de Olivares que da el punto de fiesta, junto a la guitarra de María Marín, una coreografía con la que recuerda que nunca le ha gustado bailar en pareja. "Siempre he sido muy tímido; por eso inventé unas sevillanas propias, para bailarlas solo", dice.

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Con la tercera pieza, recuerda cómo con el 'boom' de las sevillanas su padre le llevaba de concurso en concurso;, como siempre perdía, un día se encaró con el jurado de la Bienal de Flamenco y el presidente le vaticinó: "No se preocupe, el niño no ganará en sevillanas pero estoy seguro de que ganará en otras cosas".

"No me ha gustado bailar en pareja, soy muy tímido", sin embargo, rememora con cariño sus colaboraciones con el bailarín británico Akram Khan o Marlene Monteiro Freitas, experiencias que ve como un intercambio de culturas.

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Galván reconoce que al bailar descubre su mundo más íntimo porque su inspiración viene de él y de sus vivencias. "Es así cuando sale mi verdad con mayor o menor calidad", advierte. EFE