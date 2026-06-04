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Detienen al administrador de la plataforma criminal de la 'darkweb' Crimenetwork

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Palma, 4 jun (EFE).- La Policía Nacional, en una investigación conjunta con las autoridades alemanas, ha detenido en el municipio mallorquín de Calvià al administrador de Crimenetwork, considerada una de las principales plataformas criminales de la 'darkweb' (internet oscura), que ofrecía bienes y servicios ilícitos.

El detenido ha ingresado en prisión provisional, tras pasar a disposición judicial, en el marco del procedimiento de cooperación judicial internacional abierto con Alemania.

En el transcurso de la operación han sido detenidas otras cuatro personas en Alemania, se han realizado tres registros en ese país y dos en Mallorca y se ha bloqueado el servidor de la plataforma, que en ese momento contaba con más de 100.000 usuarios, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota.

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La investigación contra esta red, que operaba bajo el modelo denominado 'crime as a service" (crimen como servicio), se inició en enero de 2023 a raíz de una solicitud de cooperación policial internacional formulada por las autoridades del estado alemán de Baden-Württemberg.

El objetivo era localizar a un ciudadano alemán sospechoso de administrar la plataforma Crimenetwork, considerada una de las principales comunidades de comercio ilícito de habla alemana en la llamada 'darknet' (la red oculta).

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Tras diversas gestiones de investigación, los agentes lograron determinar que el sospechoso residía en Mallorca.

El investigado había adoptado importantes medidas de seguridad, incluyendo múltiples cambios de domicilio, con el fin de dificultar su localización y seguimiento. A pesar de ello, los investigadores consiguieron mantenerlo vigilado e identificar los dispositivos y comunicaciones que utilizaba.

La plataforma funcionaba exclusivamente a través de la red TOR y ofrecía un amplio catálogo de actividades ilícitas entre las que se encontraban la venta de sustancias estupefacientes, de documentos falsificados, datos bancarios sustraídos, herramientas y equipos de 'phishing', así como accesos ilegales a diferentes servicios digitales.

Crimenetwork era la sucesora de una plataforma de comercio ilícito del mismo nombre que fue clausurada el 12 de febrero de 2024 en una operación desarrollada por la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) y la Fiscalía General de Fráncfort.

Además, Crimenetwork operaba mediante un sistema de depósito en garantía ('escrow'), en el que los administradores actuaban como intermediarios de las transacciones realizadas en criptomonedas, percibiendo comisiones por cada operación completada.

Una vez obtenidas las autorizaciones judiciales correspondientes y gracias a la información recabada en el marco de la Orden Europea de Investigación, los agentes llevaron a cabo dos registros en inmuebles vinculados al investigado en Mallorca.

En esas entradas intervinieron numerosos dispositivos informáticos y otros efectos de interés para la investigación, además de localizar indicios relevantes que acreditan la presunta participación del detenido en la gestión y administración de la plataforma criminal.

De forma paralela, las autoridades alemanas desarrollaron diversas actuaciones en su territorio, con tres registros y la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con la actividad criminal investigada.

Además se bloqueó el servidor que alojaba Crimenetwork, redirigiendo su tráfico a una página controlada por las autoridades alemanas en la que se muestra un vídeo explicativo sobre el desarrollo de la operación policial como medida de concienciación y prevención frente a la ciberdelincuencia. EFE

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