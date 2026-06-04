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Urtasun cree que Sánchez debe seguir gobernando pero que en Ferraz "hay trabajo por hacer"

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Barcelona, 4 jun (EFE).- El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "debe gobernar hasta el final", si bien ha apuntado a propósito de casos judiciales abiertos como los del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o de Leire Díez que "el PSOE tiene trabajo por hacer en Ferraz".

"El Gobierno debe gobernar hasta el final y es el compromiso que tenemos. Evidentemente, es gobernar y hacer cosas que valgan la pena y afrontar reformas pendientes. Eso es lo que le estamos diciendo a Pedro Sánchez estos días", ha explicado en declaraciones a Rac1.

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Más allá, Urtasun ha señalado que "no existe una mayoría negativa suficiente" contra Sánchez en el Congreso porque "nadie quiere sumarse al viaje de la extrema derecha de (el líder de la oposición, Alberto Núñez) Feijóo".

A propósito de las distintas investigaciones en fase de instrucción que apuntan a Ferraz o su entorno, Urtasun ha señalado que "no le gusta" lo que ha leído en los documentos de José Luis Rodríguez Zapatero o Leire Díez, entre otros.

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"Tienen trabajo pendiente en Ferraz que no han hecho y que son un lastre para la mayoría progresista", ha defendido Urtasun, quien al mismo tiempo ha llamado la atención sobre "la operación de muchos sectores reaccionarios para tirar atrás al Gobierno" con herramientas que incluyen "los estamentos judiciales".

Por otro lado, el ministro ha asegurado que estará "dando la batalla" para reeditar esa mayoría dentro de Sumar, aunque sin concretar si en calidad o no de candidato: "no es el momento de hablar de nombres". EFE

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