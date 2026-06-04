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Joan García, fallo para un debate externo

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Óscar Maya Belchí

Redacción deportes, 4 jun (EFE).- Luis de la Fuente tiene claro quién será su portero titular para arrancar el Mundial el 15 de junio ante Cabo Verde. Unai Simón ha sido su guardameta hasta ahora, mientras David Raya, mejor portero de la Premier League, y Joan García avivan un debate fuera de la concentración que el guardameta del FC Barcelona pudo alimentar, pero falló ante Irak.

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Su gran temporada en el Barça le abrió las puertas a Joan García de romper un trío de guardametas de plena confianza y asentados para el seleccionador nacional y su entrenador de porteros, Miguel Ángel España, quien le acompaña desde categorías inferiores como parte de su cuerpo técnico.

Álex Remiro, tras 13 convocatorias consecutivas, se quedó a las puertas del Mundial. Fue el ‘sacrificado’ para la entrada de Joan García en la posición que más debate genera en la afición de cara al gran torneo de selecciones.

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Una conversación de la que no participa Luis de la Fuente. Desde el primer momento que dio la convocatoria de 26 jugadores aseguró tener claro quién va a jugar el Mundial de titular… al menos de inicio.

Y es que Luis de la Fuente sabe lo que es cambiar de portero titular con el torneo empezado. Además, con uno de los tres guardametas del Mundial involucrado, y el que más posibilidades tiene de ser el elegido.

En el Italia-España con el que arrancó el Europeo sub-21 de 2019, Unai Simón falló en uno de los tres goles recibidos y el seleccionador tomó una decisión dura, pero que acabó siendo importante en un torneo que acabaron ganando. Sentó a Unai Simón y le dio la titularidad a Antonio Sivera.

Situación que recordó Unai Simón cuando coincidió de nuevo con Luis de la Fuente en la absoluta.

"Luis no me puso la cruz, son decisiones que tienen que tomar los entrenadores. Fue mirar lo mejor para el equipo, decidió poner a Antonio Sivera y gracias a ello ganamos el Europeo”, explicó con naturalidad.

Antes, ambos, entrenador y portero, ya se habían reencontrado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con plata para España, y Unai Simón de titular.

Decisión que mantuvo Luis de la Fuente desde que en diciembre de 2022 fue nombrado seleccionador de España.

Una titularidad ante la que tiene dos porteros pujando fuerte. David Raya llega al Mundial tras ser nombrado mejor jugador de la Premier League en su posición y con cinco partidos en 2024 en los que suplió con éxito la baja por lesión de Unai Simón. Pero este volvió y recuperó su titularidad.

El otro portero en discordia, Joan García, debutó en la lista de marzo, la previa antes del Mundial, y acabó entrando en la convocatoria definitiva.

Su nombre también protagoniza el debate y este jueves tuvo oportunidad de avivarlo al ser titular en el amistoso ante Irak, pero no fue así.

Joan García falló en el primer y único gol de Irak, en un centro desde banda izquierda de Mechas Doski que se envenenó, se convirtió en un disparo y cogió al portero de España mal colocado para taparlo. El balón se coló por el primer palo, de forma inesperada, y Joan García salió en la foto.

El guardameta del Barça, sin más trabajo en cuanto a tiros a puerta recibidos, mostró dudas también en un balón aéreo a la salida de un córner. Actuación lejos de las que firmó con su club, que le hizo ganarse una plaza en el Mundial y formar parte del debate del portero titular de la selección española. EFE

(FOTO)

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