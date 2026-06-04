Primavera Sound suspende definitivamente los conciertos de Massive Attack y Bad Gyal

Barcelona, 5 jun (EFE).- El festival barcelonés Primavera Sound ha suspendido finalmente las actuaciones de este jueves de Massive Attack, Bad Gyal y Doja Cat debido a las "condiciones climatológicas y técnicas".

Estas cancelaciones han llegado después de que los técnicos del festival consideraran que no era seguro llevar a cabo el concierto de Massive Attack, reprogramado para las 00:30 en uno de los dos escenarios principales.

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Antes, Primavera Sound ya había suspendido los shows de Mac DeMarco y Alex G y cerrado varios escenarios debido a las fuertes lluvias que han caído en Barcelona.

Según la organización del evento, la programación del resto de escenarios se desarrollará según los horarios previstos. EFE

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