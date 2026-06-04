El extremo José Corpas se convierte en el primer fichaje del Albacete para el curso 26-27

Albacete, 4 jun (EFE).- El extremo José Corpas se convirtió este jueves en el primer fichaje del Albacete para la temporada 2026-27, según anunció la entidad manchega.

A falta del pertinente reconocimiento médico, el club blanco informó de que ha alcanzado un acuerdo para que "el talentoso jugador se enrole" en el Albacete "equipo durante las dos próximas temporadas".

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Corpas llega al Albacete procedente del Eibar, al que se incorporó en la temporada 21-22. En el equipo vasco ha disputado 207 partidos, en los que ha marcado 24 goles.

Este curso ha sido en el que más tantos ha logrado, ocho, y ha repartido seis asistencias. EFE

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