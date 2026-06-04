Localizan el cadáver de un hombre en un lago del campo de golf en Talayuela (Cáceres)

Mérida, 4 jun (EFE).- Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han localizado y recuperado este jueves en el fondo de un lago el cuerpo sin vida de un hombre de 25 años desaparecido mientras realizaba labores de desbroce en un campo de golf de Talayuela (Cáceres).

Según ha informado la Guardia Civil, esta tarde recibieron un aviso sobre la desaparición de dicho varón.

Tras desplazarse al lugar varias patrullas, se localizaron sus pertenencias en la orilla de una charca o lago, circunstancias que permitieron constatar la posible presencia del desaparecido en el interior de la misma.

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Ante los indicios de un posible ahogamiento, se solicitó la intervención del GEAS, cuyos efectivos realizaron labores de búsqueda subacuática que terminaron con la localización y recuperación del hombre del fondo del lago. EFE