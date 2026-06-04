El PSC dice que colaborará con "transparencia" y que siempre ha cumplido la ley electoral

Barcelona, 4 jun (EFE).- El PSC ha afirmado este jueves que "seguirá colaborando con total transparencia con todo lo que sea necesario y cuando sea necesario" y ha defendido que siempre actúa "cumpliendo con la ley electoral".

Así han reaccionado los socialistas catalanes a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de solicitar a la Agencia Tributaria y a varias entidades bancarias información financiera respecto al PSOE y el PSC de los años 2024 y 2025, dentro del llamado caso Leire.

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En un comunicado, el PSC ha señalado que todavía "no ha recibido ningún requerimiento", al tiempo que ha indicado que los informes de la Sindicatura de Cuentas y del Tribunal de Cuentas, entidades que "disponen de todos los datos", reflejan que la formación "actúa siempre cumpliendo con la ley electoral". EFE