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Enfermeros de Maradona no tenían indicado controlarle los signos vitales, según testigo

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Buenos Aires, 4 jun (EFE).- Nelsa Marilyn Pérez, coordinadora administrativa de enfermería de la empresa de medicina privada Medidom, declaró este jueves en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona que los enfermeros a cargo de cuidar al astro en la vivienda en la que falleció "no tenían indicado controlarle los signos vitales".

Medidom fue, junto a Swiss Medical, una de las dos empresas que prestaron servicios en el tratamiento domiciliario que recibió Maradona durante sus últimas dos semanas de vida, del 11 al 25 de noviembre de 2020.

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Medidom fue subcontratada por Swiss Medical para, entre otras cuestiones, proveer un coordinador de enfermeros durante la atención domiciliaria de Maradona. El enfermero designado fue Mariano Perroni, que junto a la coordinadora del área de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, está imputado en este juicio.

Consultada este jueves sobre qué indicación tenían los enfermeros que asistieron a Maradona en la casa, Nelsa Pérez contestó: "Proporcionarle la medicación por vía oral y que en ese domicilio no entrara ni alcohol ni estupefacientes".

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"No estaba indicado el control de los signos vitales. Se los tomaban, pero no estaba indicado", añadió la testigo.

En el marco del debate sobre esta indicación, el abogado de Agustina de Cosachov, integrante del equipo médico de Maradona y también acusada en el juicio, exhibió un documento que dejaba constancia de que "las tareas de enfermería fueron indicadas por profesionales médicos de la entidad contratante Swiss Medical".

Una semana atrás se conoció un requerimiento de Cosachov para el tratamiento domiciliario del exfutbolista, reiterado en numerosas ocasiones a Swiss Medical, que incluía, además del servicio de enfermería, un médico clínico, un neurólogo y una ambulancia de alta complejidad.

En su declaración de este jueves, Pérez aseguró que llegó "a pedir presupuestos" de médicos clínicos, pero que tanto ese requerimiento como el de neurología "se cancelaron", aunque no pudo detallar quién anuló el pedido.

Según ha surgido de audiencias anteriores, durante su estadía en aquella casa Maradona no contó con aparatología médica permanente ni ambulancia fija.

Durante su testimonio, Pérez incurrió en numerosas contradicciones con respecto a su declaración indagatoria de 2020, lo que llevó al abogado de dos de las hijas de Maradona a solicitar su arresto por falso testimonio, petición que no fue aceptada por los magistrados.

La testigo afirmó, en una primera instancia, que Medidom no brinda servicios de "internación domiciliaria", modalidad que consiste en replicar las condiciones de una clínica en un domicilio, sino de "cuidados domiciliarios", una distinción semántica que se alinea con la estrategia aplicada por Swiss Medical desde el comienzo del juicio.

Sin embargo, ante la insistencia de la Fiscalía y de otras de las partes, Pérez expresó que su empresa sí brindaba aquel servicio.

Además de Perroni, Forlini y Cosachov, también se juzga en este proceso a Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera de Maradona; al médico clínico Pedro Di Spagna; al psicólogo Carlos Díaz y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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