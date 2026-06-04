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Carlos Cuesta renueva como entrenador del Parma

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Roma, 4 jun (EFE).- El español Carlos Cuesta renovó este jueves como entrenador del Parma tras una temporada en la que logró consolidar un estilo de juego sólido que aseguró la permanencia del conjunto italiano en la Serie A.

"Carlos Cuesta y el Parma continúan juntos", declaró el club en sus redes sociales, en las que compartieron un emotivo vídeo con algunos de los mejores momentos del técnico mallorquín durante esta temporada.

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El anuncia cierra las dudas sobre su futuro, cuya renovación era incierta pese a haber llevado al Parma a asegurar la salvación en la élite con relativa tranquilidad.

Cuesta, de 30 años, asumió el cargo hace un año y desde entonces lideró el proyecto deportivo del equipo, consolidándose como una de las jóvenes promesas de los banquillos europeos.

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El Parma apostó por la pizarra del español y por su trabajo realizado con el fin de mantener la estabilidad en la liga italiana y de cara a su futuro en el conjunto de Emilia-Romaña.

Durante esta temporada, el Parma mostró una mejora en el rendimiento con respecto a la temporada anterior y Cuesta impuso un estilo de juego más estable, competitivo y reconocible que le permitió alejarse de la zona baja de la clasificación.

El español se convirtió en el entrenador más joven de la historia del formato actual de la Serie A (desde que se juega con un único grupo) y en el segundo más precoz de siempre, solo superado por el italiano Elio Loschi, que debutó como entrenador del Triestina el 28 de mayo de 1939 con 29 años y 9 meses.

Cuesta heredó el banquillo de Cristian Chivu, que se marchó al Inter de Milan después de conseguir la salvación del equipo.

Antes, fue durante cinco años la mano derecha de Mikel Arteta en el Arsenal, además de trabajar en las categorías inferiores de la Juventus, a cuyo equipo sub-17 llegó en 2018.

Su experiencia en los banquillos comenzó en la cantera del Atlético de Madrid con 19 años. Su desembarco en el Parma el año pasado fue su primera aventura como primer entrenador en el fútbol profesional. EFE

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