De la Fuente apuesta por las rotaciones con Joan García, Jon Martín y Bernal en el once

A Coruña, 4 jun (EFE).- El seleccionador español, Luis de la Fuente, apuesta por un once con muchas novedades en el partido de este jueves contra Irak en el que arrancarán como titulares dos de los jugadores ‘de apoyo’ que han estado concentrados con el equipo nacional, el defensa Jon Martín y el centrocampista Marc Bernal.

Destacar la titularidad del azulgrana Joan García en la portería y de Borja Iglesias como delantero centro, con Ferran y Álex Baena acompañándole en la línea de ataque.

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Alineación: España: Joan García; Pedro Porro, Laporte, Jon Martín, Grimaldo; Marc Bernal, Gavi, Olmo; Ferrán, Álex Baena y Borja Iglesias. EFE

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