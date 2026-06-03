Pedraz pide asumir la causa a Leire Díez que abrió hace casi un año un juez de Madrid

Madrid, 3 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reclamado que el juez de instrucción del tribunal de instancia número 9 de Madrid Arturo Zamarriego se inhiba a su favor de la causa en la que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil.

Según indican a EFE fuentes jurídicas, Pedraz considera en su resolución que le compete a él asumir la causa que Zamarriego abrió contra Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por cohecho y tráfico de influencias en el verano de 2025.

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Aduce que esta causa le correspondería ahora a la Audiencia Nacional por estar siendo investigados los mismos hechos por, entre otros, un delito contra las instituciones del Estado, del que es competente este tribunal.

Pedraz da este paso después de que la semana pasada ampliase el objeto de la causa en la que investigaba a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso para sumar a siete investigados, incluido Santos Cerdán, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y a la gestora del PSOE Ana María Fuentes en relación a una presunta trama para invalidar causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno familiar.

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Pedraz, que la pasada semana autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil personarse en la sede del PSOE en Ferraz para requerir documentación relacionada con presuntos pagos a Leire Díez por estos servicios, considera estos hechos constitutivos de delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y el ya mencionado delito contra las instituciones del Estado.

Por otra parte, el magistrado de la Audiencia Nacional jubilado Manuel García Castellón ha pedido a Pedraz que le permita personarse en la causa como perjudicado y ejercer la acusación particular.

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En el escrito en el que reclama su personación, al que ha tenido acceso EFE, García Castellón argumenta que en el auto de Pedraz "se hace constar" que a dicha trama "se unió, por intereses particulares, Javier Pérez Dolset, investigado en distintas causas en la Audiencia Nacional" relacionadas con el caso Villarejo que él instruía entonces.

Con ese fin, recuerda García Castellón, el auto señala que Pérez Dolset se concertó con otros investigados como el exsecretario de Estado Francisco Martínez, que está siendo ahora juzgado por el caso Kitchen, la pieza número 7 del caso Villarejo para buscar "información reservada, secreta o comprometedora” acerca del instructor

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También menciona que el empresario Luis del Rivero, expresidente del grupo Sacyr, declaró ante el juez Zamarriego como testigo que en una reunión con Leire Díez y Pérez Dolset "se llegó a plantear la eventual existencia de ofrecimientos económicos" a García Castellón además de tratar de desacreditar su trabajo.

Para el magistrado jubilado, esta reunión, celebrada el 7 de mayo de 2025, constituye "un ejemplo paradigmático de la dinámica descrita" en el auto de Pedraz, "la incorporación de un juez como objeto de análisis, de obtención de información y, en su caso, de eventual presión o instrumentalización en el marco de una estrategia más amplia dirigida a influir en el desarrollo de procedimientos judiciales".

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García Castellón apunta además a "una dinámica de actuación estructurada, reiterada y reconocida por distintos intervinientes" en la que él es "objeto de seguimiento, análisis y desgaste por su condición de magistrado instructor y por las decisiones adoptadas en ese ejercicio jurisdiccional".

Recuerda asimismo que en la causa instruida por el juez Zamarriego ya fue inicialmente aceptada su personación, si bien quedó sin efecto al recurrirlo Leire Díez, decisión que García Castellón recurrió a su vez y está pendiente de resolución.EFE

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