Espana agencias

La visita del papa coincidirá con un nuevo ascenso térmico y hasta 34 grados en Madrid

Guardar
Google icon

Madrid, 3 jun (EFE).- El ambiente algo más fresco de las últimas horas dará paso en los próximos días a un calor más moderado, aunque la tendencia más probable apunta a que, a partir del fin de semana, se inicie un "ascenso progresivo y generalizado" de los termómetros, de manera que la próxima semana podría "volver el calor intenso", coincidiendo con la visita del papa León XIV a España.

De confirmarse esta evolución, la visita del Pontífice coincidirá con un nuevo ascenso térmico, que el sábado podrá ser "notable" en los tercios norte y este de la península y se notará tanto en las mínimas como en las máximas, ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

El sábado se alcanzarán los 32 grados en el valle del Ebro y en buena parte del sur peninsular, con 34 grados ya en el valle del Guadalquivir; El domingo habrá una "nueva subida" y se rondarán los 32 grados en el valle del Ebro, meseta norte y centro peninsular.

En Madrid, coincidiendo con la agenda papal del domingo, los termómetros podrían rondar los 34 grados, una cifra que se superaría en amplias zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, especialmente en el valle del Guadalquivir, con 36 grados.

PUBLICIDAD

En cuanto a las lluvias durante el fin de semana serán, en general, escasas. No obstante, podría llover algo en el norte de Galicia y también es posible que, a partir del mediodía, crezcan nubes de evolución en zonas montañosas, donde podría caer algún chubasco acompañado de tormenta.

Este miércoles bajan las temperaturas en el sureste peninsular y Baleares, donde el martes hizo mucho calor, pero van a subir de forma notable en el norte peninsular y de forma más moderada en el oeste: Madrid rondará los 32 grados, Sevilla 36 grados y en el Cantábrico se alcanzarán 25 grados.

En cuanto a las lluvias, apenas precipitará salvo en Galicia, donde por la tarde noche un frente podría dejar algunas lluvias.

Esta jornada ese frente continuará avanzando por el norte de la península y dejará lluvias en las comunidades Cantábricas. Además, habrá chubascos acompañados de tormenta en los Pirineos, Cataluña y norte de Castellón, dónde podrán ser localmente fuertes.

Las temperaturas experimentarán un "notable descenso" en el norte que se extenderá de forma más suave al oeste peninsular; En el área mediterránea y Baleares, en cambio, llegarán vientos de poniente y volverán a subir las temperaturas.

Será un día frío para la época en ciudades como Burgos, Pamplona o Vitoria, donde no se llegará a 20 grados, el ambiente más cálido se dará en el interior de la Comunidad Valenciana, por la llegada de vientos de poniente con máximas entre 36 a 38 grados, mientras que en la zona centro se rondarán los 30 grados.

Se podrán dar chubascos y tormentas en el Mediterráneo que tenderán a remitir a lo largo del día; En el norte permanecerá nuboso, con alguna lluvia, y en el resto, poco nuboso con temperaturas de madrugada más bajas y en ligero ascenso las diurnas, salvo en el Mediterráneo y Baleares, donde bajarán de forma acusada.

Se rondarán los 20 a 22 grados de máxima en las comunidades Cantábricas; de 25 a 27 grados en el área mediterránea; unos 28 a 30 grados en la zona centro y el ambiente más cálido se dará en el Valle del Guadalquivir con 32 y 34 grados. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Page afea al Gobierno sus críticas a los jueces: "Tenemos que velar por el prestigio de las instituciones"

Page afea al Gobierno sus críticas a los jueces: "Tenemos que velar por el prestigio de las instituciones"

El PP confirma que no irá a Waterloo a ver a Puigdemont ni hará "cosas extravagantes"

Infobae

Un letrado y secretario de la Diputación pacense no oyó rumores de que el puesto de Carrero estuviera "reservado"

Un letrado y secretario de la Diputación pacense no oyó rumores de que el puesto de Carrero estuviera "reservado"

Óscar López califica de "pacto de la infamia" el acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León

Infobae

La AN reclama unificar y asumir las dos causas sobre presuntas maniobras de Leire Díez contra jueces, fiscales y la UCO

La AN reclama unificar y asumir las dos causas sobre presuntas maniobras de Leire Díez contra jueces, fiscales y la UCO
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

Cinco policías forales de Navarra mueren al impactar su furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa

PP y Vox cierran su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León

Inicia el ‘Despliegue Atlántico 26’, el mayor ejercicio naval del año con cinco buques, 2.500 efectivos, 75 vehículos y 10 aeronaves

ECONOMÍA

Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Inditex se anota otro récord en beneficios para un primer trimestre con 1.375 millones y una mejora del 5,8% en las ventas

DEPORTES

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante