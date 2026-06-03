La visita del papa coincidirá con un nuevo ascenso térmico y hasta 34 grados en Madrid

Madrid, 3 jun (EFE).- El ambiente algo más fresco de las últimas horas dará paso en los próximos días a un calor más moderado, aunque la tendencia más probable apunta a que, a partir del fin de semana, se inicie un "ascenso progresivo y generalizado" de los termómetros, de manera que la próxima semana podría "volver el calor intenso", coincidiendo con la visita del papa León XIV a España.

De confirmarse esta evolución, la visita del Pontífice coincidirá con un nuevo ascenso térmico, que el sábado podrá ser "notable" en los tercios norte y este de la península y se notará tanto en las mínimas como en las máximas, ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet).

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El sábado se alcanzarán los 32 grados en el valle del Ebro y en buena parte del sur peninsular, con 34 grados ya en el valle del Guadalquivir; El domingo habrá una "nueva subida" y se rondarán los 32 grados en el valle del Ebro, meseta norte y centro peninsular.

En Madrid, coincidiendo con la agenda papal del domingo, los termómetros podrían rondar los 34 grados, una cifra que se superaría en amplias zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, especialmente en el valle del Guadalquivir, con 36 grados.

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En cuanto a las lluvias durante el fin de semana serán, en general, escasas. No obstante, podría llover algo en el norte de Galicia y también es posible que, a partir del mediodía, crezcan nubes de evolución en zonas montañosas, donde podría caer algún chubasco acompañado de tormenta.

Este miércoles bajan las temperaturas en el sureste peninsular y Baleares, donde el martes hizo mucho calor, pero van a subir de forma notable en el norte peninsular y de forma más moderada en el oeste: Madrid rondará los 32 grados, Sevilla 36 grados y en el Cantábrico se alcanzarán 25 grados.

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En cuanto a las lluvias, apenas precipitará salvo en Galicia, donde por la tarde noche un frente podría dejar algunas lluvias.

Esta jornada ese frente continuará avanzando por el norte de la península y dejará lluvias en las comunidades Cantábricas. Además, habrá chubascos acompañados de tormenta en los Pirineos, Cataluña y norte de Castellón, dónde podrán ser localmente fuertes.

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Las temperaturas experimentarán un "notable descenso" en el norte que se extenderá de forma más suave al oeste peninsular; En el área mediterránea y Baleares, en cambio, llegarán vientos de poniente y volverán a subir las temperaturas.

Será un día frío para la época en ciudades como Burgos, Pamplona o Vitoria, donde no se llegará a 20 grados, el ambiente más cálido se dará en el interior de la Comunidad Valenciana, por la llegada de vientos de poniente con máximas entre 36 a 38 grados, mientras que en la zona centro se rondarán los 30 grados.

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Se podrán dar chubascos y tormentas en el Mediterráneo que tenderán a remitir a lo largo del día; En el norte permanecerá nuboso, con alguna lluvia, y en el resto, poco nuboso con temperaturas de madrugada más bajas y en ligero ascenso las diurnas, salvo en el Mediterráneo y Baleares, donde bajarán de forma acusada.

Se rondarán los 20 a 22 grados de máxima en las comunidades Cantábricas; de 25 a 27 grados en el área mediterránea; unos 28 a 30 grados en la zona centro y el ambiente más cálido se dará en el Valle del Guadalquivir con 32 y 34 grados. EFE

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