Espana agencias

Investigadores reconstruyen el "megaestallido" del cometa 17P/Holmes en octubre de 2007

Guardar
Google icon

Granada, 3 jun (EFE).- Investigadores han reconstruido el "megaestallido" del cometa 17P/Holmes en un estudio liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), el más completo y el primero que recopila todos los estallidos documentados desde su descubrimiento en 1892 para conocer cómo se forman las corrientes de meteoroides y planificar misiones a cometas.

El "megaestallido" ocurrió en octubre de 2007 y fue uno de los eventos cometarios "más espectaculares jamás observados", según ha informado en un comunicado el IAA-CSIC, que ha recordado que un aumento repentino de casi medio millón de veces en su brillo lo hizo visible a simple vista al alcanzar un tamaño aparente mayor que el del Sol.

PUBLICIDAD

Casi dos décadas después, el IAA-CSIC lidera este estudio internacional, que publica la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, y que ofrece una nueva reconstrucción física de aquel evento.

El trabajo permite estimar cuánta materia fue expulsada, cuántas partículas se liberaron y cuál era el tamaño de las mismas.

"Este es además el primer estudio que ofrece un resumen histórico completo de todos los estallidos documentados de 17P/Holmes, abarcando más de 130 años desde el descubrimiento del cometa en 1892", ha señalado la investigadora que lidera el trabajo, Maria Gritsevich.

PUBLICIDAD

Los estallidos cometarios son aumentos repentinos e impredecibles del brillo y la actividad de un cometa, durante los cuales se expulsan grandes cantidades de polvo y gas al espacio.

En el caso del "megaestallido" de 2007, las investigaciones no habían explicado hasta ahora algunas propiedades fundamentales del material expulsado por 17P/Holmes, ya que la nube de polvo y gas no se expandió de forma simple, sino partículas moviéndose a distintas velocidades y direcciones.

El IAA-CSIC ha analizado observaciones históricas del cometa realizadas entre 1892 y 2021, con especial atención al espectacular evento de 2007, para reconstruir cómo se comporta el material expulsado durante estos episodios para conocer la cantidad de polvo liberado, el tamaño de las partículas y su forma de expansión.

"Nuestros resultados apuntan a que los grandes estallidos cometarios pueden explicarse por la expulsión de enormes cantidades de polvo extremadamente fino y poroso", ha añadido Gritsevich, quien ha indicado que este tipo de episodios puede surgir de forma natural por la liberación de enormes cantidades de partículas muy pequeñas.

"Los resultados también proporcionan información esencial para futuras simulaciones de rastros de polvo cometario y son relevantes para la planificación de futuras misiones a cometas", ha apuntado el profesor de investigación del IAA-CSIC y coautor del estudio Alberto J. Castro-Tirado.

En algunos casos, el material expulsado durante grandes estallidos cometarios puede acabar cruzándose con la órbita de la Tierra y dar lugar a lluvias de meteoros.

Este trabajo ayudará a identificar y analizar material liberado por cometas que solo atravesaron transitoriamente el Sistema Solar o incluso por cometas que ya no existen.

El estudio han participado investigadores del Institut de Ciències de l'Espai (ICE-CSIC), el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), la Universidad de Málaga y la de Helsinki, la asociación astronómica Ursa Astronomical Association (Finlandia), la Universidad Federal de los Urales (Rusia) y la Universidad de Rzeszów (Polonia). EFE

mro/bfv/crf

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La visita del papa coincidirá con un nuevo ascenso térmico y hasta 34 grados en Madrid

Infobae

Se estanca la reducción de la pobreza, que alcanza a 12,6 millones de personas en España

Infobae

Page pide una cuestión de confianza y alerta contra "la teoría de la conspiración"

Infobae

Page veía a Zapatero como "un poco desastre con sus gastos" y propone regular las actividades de los expresidentes

Page veía a Zapatero como "un poco desastre con sus gastos" y propone regular las actividades de los expresidentes

Corredor ve "enorme apetito" de acceso a red y pide tasas retributivas "atractivas" a CNMC

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

Cinco policías forales de Navarra mueren al impactar su furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa

PP y Vox cierran su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León

Inicia el ‘Despliegue Atlántico 26’, el mayor ejercicio naval del año con cinco buques, 2.500 efectivos, 75 vehículos y 10 aeronaves

ECONOMÍA

Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Inditex se anota otro récord en beneficios para un primer trimestre con 1.375 millones y una mejora del 5,8% en las ventas

DEPORTES

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante