Se estanca la reducción de la pobreza, que alcanza a 12,6 millones de personas en España

Madrid, 3 jun (EFE).- La pobreza y la exclusión social afectan a 12,6 millones de personas en España, el 25,7 % de la población, una tasa que no ha bajado en más de una década pese al crecimiento económico y la mejora de los datos de empleo. El incremento más notable se da entre quienes residen en una vivienda en alquiler.

El informe 'El Estado de la Pobreza en España', presentado este miércoles por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES) alerta de que las políticas actuales no logran reducir la pobreza y reclama nuevas herramientas para romper el suelo estructural de la exclusión social.

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La infancia, las familias monoparentales, las personas con discapacidad y la población migrante continúan soportando los mayores niveles de vulnerabilidad.

"Estamos creciendo como nunca, están mejorando casi todos los indicadores macroeconómicos, sin embargo en el ámbito de pobreza una décima con todo nuestro esfuerzo y gracias a que hemos tenido unas medidas de protección social", ha explicado Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa. "A esta velocidad de crucero tardaremos 257 años en eliminar la pobreza, en el caso de las mujeres 268 años y en el de los hombres 245 años".

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El análisis, a través de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, muestra cómo el indicador de riesgo de pobreza y exclusión no ha bajado del 25 % en más de 15 años, lejos del objetivo comprometido en la Agenda 2030 de bajar al 19,1 % en 2025. "Esto significa que alrededor de 3,2 millones de personas más tendrían que haber salido de la pobreza o la exclusión social", ha señalado el investigador Alejandro Sanz.

Se debe a la evolución también estable de sus tres componentes: la tasa de pobreza (19,5 %), la carencia material y social severa (8,1 %) y la baja intensidad en el empleo (8 %).

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Pese a que la tasa de pobreza es el valor más bajo de la serie histórica, afecta todavía a 9,6 millones de personas. La carencia material y social severa se mantiene en los mismos niveles, aunque aumentan las personas que no pueden tener gastos imprevistos, son una de cada tres personas.

La pobreza severa ha bajado 0,4 puntos y afecta al 8 % de la población: 3,9 millones de personas viven con ingresos inferiores a 680 euros al mes.

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Es especialmente grave cuando se acumulan factores de vulnerabilidad, por ejemplo, más de la mitad de las personas extracomunitarias que viven en hogares monoparentales se encuentra en pobreza severa.

"La población migrante no nos trae la pobreza, tres de cada cuatro personas en situación de pobreza son españoles. Si no se toman medidas como la regulación extraordinaria algunas de las medidas les van a enviar a la exclusión social", ha señalado el presidente de EAPN-ES.

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"La vivienda sigue siendo un elemento de generación de pobreza, hace unos años nos centrábamos en el empleo", ha indicado Susías. "Hay muchas familias que no están bajo el umbral de la pobreza pero el coste de la vivienda les hace vivir en ese riesgo; la clase media está sufriendo empobrecimiento y cada vez tiene más dificultades para hacer frente a los costes".

Cada vez más personas viven de alquiler (20,8 % en 2025, el 14,3 % en 2008) y pagan más por ello (657 en 2025, 520 en 2008).

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El 43,6 % de las personas que viven de alquiler está en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,5 % que son propietarios.

La pobreza severa casi se triplica entre quienes viven de alquiler: afecta al 15,1 %, frente al 5,4 % de quienes viven en propiedad.

El informe también visibiliza el sinhogarismo oculto y la vivienda insegura. El 7,1 % de la población de 16 años o más ha vivido alguna situación de sinhogarismo a lo largo de su vida, 2,9 millones de personas.

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Las personas con discapacidad siguen en clara desventaja: el 32,2 % está en riesgo de pobreza y exclusión, el 21,5 % en pobreza y el 13,5 % en carencia material y social severa.

El informe destaca que el estado de bienestar tiene márgenes de mejora, pese a que en 2025 el conjunto de prestaciones y transferencias públicas evitó que cerca de 11 millones de personas cayeran en situación de pobreza.

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"Las políticas públicas han demostrado que funcionan para contener la pobreza, pero los datos apuntan a que las herramientas actuales han alcanzado un límite y ya no están consiguiendo nuevas reducciones significativas", ha aseverado Susías.

Antes de aplicar transferencias, España parte de niveles de pobreza similares a los de Francia o Irlanda; sin embargo, después de la intervención pública, Irlanda reduce la pobreza hasta el 13 %, Francia al 16,3 % y España solo hasta el 19,5 %, detalla el estudio.

España sigue siendo el país con mayor tasa de pobreza infantil en la UE. EAPN reclama políticas más ambiciosas, como una prestación universal de crianza, y advierte de los riesgos de no consolidar medidas como el escudo social, la protección frente a desahucios o la contención de los precios del alquiler. EFE

(Vídeo) (Audio) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023507151)