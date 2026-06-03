Laia Raventós, la escolta catalana, renueva una temporada por el Cadí La Seu

La Seu d'Urgell, 3 jun (EFE).- Laia Raventós, escolta catalana del Cadí La Seu, seguirá una temporada más con el club de la capital del Alt Urgell y se convierte en la quinta renovación para el proyecto que dirigirá el gallego Pepe Vázquez.

La jugadora, de Santa Eulàlia de Riuprimer, de 29 años, fue una pieza clave para conseguir la permanencia con un total de 29 partidos con 21'21" y aportando 9,1 puntos con 2,4 rebotes y 2,8 asistencias para 8 de valoración.

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Está será su quinta temporada en el Cadí La Seu después de llegar la temporada 2020-2021 procedente de la NCAA norteamericana completando su periplo universitario en la Universidad de Charlotte. En su primera temporada compartió posición con 'Yure' Díaz y ya fue un referente en el juego exterior.

Después de tres temporadas dejó el baloncesto para tomarse un año sabático para viajar. Volvió a las pistas un año después para jugar 25 partidos con el Cadí La Seu y una media de 6,3 puntos, 2,4 rebotes y 1,8 asistencias para 6,1 de valoración.

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Su carrera empezó en el Club Bàsquet Vic y en la Escuela Femenina de Osona. Completó su formación en el Siglo XXI y allí debutó en Liga Femenina 2. En el 2015 se fue a Estados Unidos y allí estuvo cuatro temporadas con Charlotte 49ers. Allí consiguió ser la máxima asistente del equipo. Con el Cadí La Seu ganó dos Ligas Catalanas y disputó la fase final de la Copa de la Reina y la Eurocup femenina. Además fue internacional con España en categorias de formación y se proclamó campeona de Europa sub-16, sub-18 y sub-20. También fue subcampeona del mundo sub-17.

Está es la quinta renovación del nuevo proyecto del Cadí La Seu después de cerrar la renovación de la pivot Marina Mata, la alero Anna Palma, la pivot Nahan Niaré y la alero Marta Morales. EFE

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