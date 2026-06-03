Moncloa asegura que Sánchez desconocía totalmente las actividades de Leire Díez

Madrid, 3 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desconocía totalmente las actividades de la exmilitante del PSOE Leire Díez que se están conociendo tras el levantamiento parcial del secreto de sumario de caso en que está siendo investigada, según han asegurado a EFE fuentes de Moncloa

Este caso es instruido por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para saber si existió una trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el Gobienro y el PSOE.

PUBLICIDAD

La presunta trama, según la Unidad de Coordinación Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estaría coordinada por Díez y liderada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, y su fin sería proteger los intereses puestos en juego en causas judiciales que afectaban al PSOE y directa o indirectamente a miembros del Gobierno como el propio presidente.

Ante ello, las fuentes de Moncloa recalcan que en ningún momento Sánchez ha tenido conocimiento alguno de esas actividades.

Por ello insisten en la tranquilidad con la que afrontan esta situación a la vez que insisten, como ha hecho también el PSOE, en garantizar la plena colaboración con la justicia.

PUBLICIDAD

El PSOE, ante la nueva documentación conocida de este caso, ha considerado que lo que se pone de manifiesto es "una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos" que han usado el nombre del partido "en vano y en falso".

Es lo que ha asegurado la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, quien ha recordado que el partido ya actuó hace tiempo contra varias personas mencionadas en las diligencias policiales recalcando que el PSOE siempre toma medidas en estos casos.

PUBLICIDAD

Eso es lo que viene repitiendo también el presidente del Gobierno y líder socialista, quien contrasta la actitud del PSOE con la del PP en los casos de corrupción que les han afectado. EFE