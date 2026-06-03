Florentino Pérez confirma el fichaje de Konaté si es presidente del Real Madrid

Madrid, 3 jun (EFE).- Florentino Pérez candidato a la presidencia al Real Madrid en las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de junio, confirmó este miércoles en una entrevista en 'As' que, si se mantiene en el cargo, el defensa central francés del Liverpool Ibrahima Konaté jugará en el conjunto blanco la próxima temporada.

"Puedo asegurar ya que si yo sigo siendo presidente del Real Madrid, uno de los grandes defensas del mundo como es Konaté, jugará en el Real Madrid a partir de la próxima temporada. Y no será el único de los grandes defensas que van a llegar también si sigo al frente del Real Madrid", afirmó.

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Konaté, de 27 años, llegaría libre al Real Madrid después de jugar las últimas cinco temporadas en el Liverpool, club con el que disputó un total de 183 partidos oficiales en los marcó siete tantos y ganó cinco títulos: dos Copas de la Liga, una Copa de Inglaterra, una Community Shield y una Premier League. EFE