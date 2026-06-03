La UCO cree que el PSOE pagó las defensas de Ábalos y su exasesor al inicio del 'caso Koldo': "El partido va a pagar"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el PSOE pagó las defensas del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en el conocido como 'caso Koldo', asegurando, además, que la exmilitante socialista Leire Díez "dirigiría toda la estrategia" de defensa. "El partido lo va a pagar", escribió Díez al primer abogado de Koldo en esta causa, Ismael Oliver.

Asimismo, los investigadores afirman que algunos mensajes intervenidos demostrarían que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tendría "conocimiento" de las actividades que estaría realizando Leire Díez.

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Así lo ha reflejado en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz e incluido en el sumario del 'caso Leire Díez', al que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la investigación que sitúa al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y Díez en la cúspide de una presunta trama dirigida obstaculizar procesos judiciales que pudieran afectar al partido y al Gobierno.

La UCO apunta que Díez "habría gestionado el pago de los servicios prestados" de Aníbal Álvarez, primer abogado de Ábalos en el 'caso Koldo'. "Aparentemente, estos (pagos) habrían sido sufragados por el PSOE a través de un tercero", deslizan los investigadores en el informe.

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De ello dan fe algunas comunicaciones de mensajería instantánea incorporadas, en los que Díez le cuenta a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), también imputado en la causa sobre presuntos amaños en contratos de esa compañía: "Al fin ayer parece que mi empeño en cambiar la estrategia jurídica del partido ha calado y lo haremos con Ismael (Oliver). Y Jacobo (Teijelo)".

LA SALIDA DE ALDAMA DE PRISIÓN: "ESTO ES UN DESASTRE"

Ismael Oliver fue el abogado de Koldo García en los primeros compases de la investigación que llevaba el nombre del exasesor, mientras que Teijelo es el actual letrado de Santos Cerdán. Ambos están imputados por su presunta vinculación con la supuesta trama que investiga Pedraz.

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La influencia que la UCO atribuye a Díez en este punto queda patente en otros mensajes enviados por la exmilitante socialista a Oliver, en la que señala: "Han soltado a Aldama. De traca. He hablado con Santos, se reunirán contigo para hablar de la estrategia jurídica del partido y la defensa porque esto es un desastre".

Se refería Díez a la salida de prisión provisional de Aldama el 21 de noviembre de 2024, cuando el presunto conseguidor del 'caso Koldo' aseguró a la prensa que "que no se preocupe el señor Sánchez, va a tener pruebas de todo".

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Respecto a Koldo García --a quien Leire Díez llamaba "la ameba", según el informe--, la UCO afirma que la exmilitante socialista contactó con Ismael Oliver para trasladarle que "tanto ella como Santos" Cerdán "querían que asumiese la defensa de Koldo, haciéndole saber además que el partido la va a pagar".

LEIRE DÍEZ: "QUEREMOS QUE ASUMAS TÚ LA DEFENSA"

Esa primera comunicación se produjo en diciembre de 2024, varios meses después de la detención del exasesor de Ábalos. En ese momento, deslizan los investigadores, Leire Díez estaría en Ferraz, según le habría comunicado a Vicente Fernández por mensajería instantánea.

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Tras una llamada entre ambos, Oliver manifestó a Díez: "Yo asumo la defensa si tú o Santos queréis", a lo que, siempre según el relato de la UCO, la exmilitante respondió: "Queremos que la asumas tú".

"En el desarrollo de la conversación, acto seguido, Leire Díez indica que 'el partido la va a pagar', de lo que se evidencia que la defensa letrada de Koldo García, en este caso ejercida por Ismael Oliver, sería asumida por el PSOE", apuntan los investigadores. Oliver, por su parte, replicó: "Ok; yo hago lo que tú digas y Santos. Me da igual cobrar. Quiero ayudar".

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En enero de 2025 se habrían producido dos reuniones protagonizadas por Koldo: una con Ismael Oliver y otra con Santos Cerdán. En esa segunda reunión, "Santos" Cerdán "habría establecido que Oliver asumiría la defensa de Koldo y que Leire Díez dirigiría toda la estrategia".

En otra conversación entre Oliver y Díez, el primero le habría dicho: "Dile al presidente y a tu jefe que espabilen de una pura vez o les van a joder la vida".

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"A MÍ LA FONTANERÍA SE ME DA MUY BIEN"

Por otro lado, según la UCO, Díez conoció al empresario y expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell en una reunión con Santos Cerdán en junio de 2024, "con posterioridad a la activación de la operativa analizada".

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Tras dicho encuentro, Díez le escribió a Rosell para decirle que había sido "un placer" conocerle y para mostrarle su "absoluto compromiso" en ayudarle con sus problemas judiciales.

"Tú y Santos me parecisteis cojonudos", respondió el empresario, para añadir: "En cuanto nuestro hombre tenga la info, vuelvo a Madrid y vemos qué hacemos".

Si bien la Guardia Civil no identifica cuál es "la actividad que Leire pretendía desarrollar y en la que de alguna forma participaría Rosell", considera "significativo" el texto de respuesta de la exmilitante socialista al empresario: "A mí la fontanería se me da muy bien".